Il clima è già da mare, ma le spiagge sono ancora off limits: serve l’ordinanza balneare

Le giornate di sole, con le temperature progressivamente in aumento, stanno già spingendo i romani in esplorazione sul lungomare. Chi ha pensato di fare una passeggiata tra le dune, lo scorso 25 aprile, ha trovato però i cancelli di Castel Porziano, ancora chiusi. Apriranno a breve però, quando cioè sarà emanata l’ordinanza balneare. Anche se, quest’anno, regna una certa incertezza sui tempi ed anche su ciò che i romani troveranno in spiaggia.

La gestione del litorale

“Sembra che il primo Maggio non riesca a partire la stagione balneare con tutti servizi attivi sulle spiagge pubbliche della Capitale” ha fatto sapere la consigliera di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi. A febbraio aveva chiesto la convocazione di un’apposita commissione, per dirimere alcune questioni legate alla gestione dell’arenile. La delega del litorale, dal 2011 assegnata al municipio, doveva essere riportata in Campidoglio. Per soddisfare l’intenzione del sindaco Gualtieri andava modificata la delibera (18/2011) che assegnava al municipio di Ostia la responsabilità delle proprie coste. Ed invece non è partita invece neppure la discussione.

I dubbi sulla prossima stagione

“Quella commissione si era conclusa con la promessa d’una nuova convocazione, in cui affrontare temi relativi al servizio di salvamento nelle spiagge libere, che temiamo possa essere anche inferiore a quanto garantito gli scorsi anni. Purtroppo restiamo con questo dubbio, perché la seduta che era stata promessa, non è stata convocata – ha spiegato Masi a RomaToday – poi c’è anche la questione dei chioschi a Castel Porziano che erano sotto sequestro. Non sappiamo nulla neppure su quel fronte”.

Le criticità da affrontare

Le incognite restano tante. Il presidente Mario Falconi ha annunciato una conferenza stampa per la giornata di sabato 29 e prima d’allora ha dichiarato di non voler affrontare la questione. L’ordinanza quindi è attesa per affrontare tante criticità. Oltre a quella già citata del servizio di salvamento, che era stato auspicato potesse essere garantito da giugno a settembre in tutti i giorni della settimana, c’è quella della somministrazione. Nelle vicinanze di Castel Porziano, lo stesso Falconi aveva ricordato che non ci sono attività, al di fuori di quelle che erano presenti in spiaggia, dove poter acquistare una bevanda o del cibo.

Altro aspetto che l’ordinanza per la stagione balneare dovrà affrontare, è quella dell’individuazione dell’area cani. Lo scorso anno l’amministrazione aveva palesato l’intenzione di aprirne due, una ad Ostia Ponente e l’altra a Castel Porziano. I cittadini che vorrebbero andare sull’arenile col proprio cane, vogliono sapere dove quest’anno verrà loro consentito di farlo. E poi ci sono i tanti servizi, anch’essi promessi, per migliorare l’accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità.

Le aspettative dei romani

Tante questioni da affrontare che contribuiscono ad alimentare le aspettative dei romani per l'avvio della stagione balneare. Le attese sono infatti accresciute da una recente pubblicazione dell'Arpa Lazio. E' quella sulla qualità delle acque rilevata nella regione. Qualità che, in tutto il litorale cittadino, è risultata eccellente. Una ragione in più per valorizzare al massimo la costa cittadina che, l'amministrazione locale, chiede di candidare alla prestigiosa bandiera blu. La qualità delle acque lo consentirebbe. Resta da vedere se, anche i servizi, saranno all'altezza.