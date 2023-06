Spiagge libere, ad un mese dall'avvio della stagione balneare mancano ancora i bagnini

La stagione balneare è cominciata il 10 maggio. Esattamente un mese più tardi un bagnante, di tredici anni, ha rischiato di annegare in un tratto di spiaggia libera dove non è garantito il servizio di salvamento. Perché, ad Ostia Ponente, nella gran parte degli arenili gestiti dal municipio X, non sono ancora presenti i bagnini.

Le spiagge con i bagnini

Sono sei in tutto le spiagge libere di Ostia Ponente. Per due di queste, SPQR e la “Spiaggia Grigia”, il servizio di salvamento è regolarmente garantito. Perché, per quelle due spiagge, il municipio ha ricevuto un numero di offerte tali da metterlo in condizione anche di effettuare una scelta tra le società che si erano presentate per gestirle. La gestione prevede una serie di servizi “profit” a cui, però, vengono affiancati degli oneri. Nella “Spiaggia Grigia”, ad esempio, si possono affittare a prezzi calmierati ombrelloni e lettini (5 euro l’uno al giorno dal lunedì al sabato e 7 la domenica). Non è obbligatorio prenderli a nolo mentre, per il gestore, è obbligatorio garantire la presenza di un bagnino e di quanto è necessario per effettuare il salvamento. Servizi che, ad Ostia, latitano in quattro spiagge libere su sei.

L'assistenza bagnanti da garantire

“Le spiagge libere di Roma Capitale devono essere sorvegliate durante la stagione balneare” ha ricordato l’associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab) del Lazio che si è complimentata con Stoian Alin che “ancora una volta si distingue per professionalità e tempestività, ed ancora una volta su una spiaggia limitrofa non sorvegliata”. Perché, per fortuna del minore che sabato 10 giugno è stato tratto in salvo, nell’arenile pubblico dove sa si era tuffato, confina con uno stabilimento privato, il Bahia. E lì il servizio di salvamento è in funzione.



La tragedia sfiorata, ha riacceso i riflettori sulla carenza a cui il municipio X deve far fronte. In una recente commissione dedicata al tema delle spiagge pubbliche, l’ente di prossimità aveva dichiarato di voler coinvolgere la Croce Rossa. Al di là delle intenzioni resta il problema di non essere riusciti, ad un mese dall’avvio della stagione balneare, a garantire l’assistenza bagnanti in buona parte del litorale di cui resta competente il municipio X, visto che, al di là degli annunci, la delega alla gestione delle spiagge romane non è stata ripresa dal Campidoglio.

L'indice puntato

“Quando non fai il tuo dovere, prima o poi ti si ritorce contro. O peggio, si ritorce contro un ragazzino innocente. Sono settimane ormai che io e gli altri portavoce M5S del Municipio X denunciamo la mancanza di bagnini sulle spiagge libere di Ostia, a causa dell’inerzia di questa amministrazione. Nulla è stato fatto, anzi magari ci avranno pure accusato di fare polemiche sterili” ha commentato il consigliere capitolino Paolo Ferrara. Lo stesso consigliere, nei giorni precedenti, aveva provocatoriamente pubblicato un post in cui, mostrando il proprio brevetto da assistente bagnanti, aveva dichiarato: “Ostia non ha bagnini? Lo faccio io. Gualtieri il mio numeri ce l’hai, chiamami”.