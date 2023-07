Docce e fontanelle a secco: nelle spiagge libere di Ostia l’estate è più torrida

Rubinetti a secco nelle spiagge libere di Ostia. A quasi due mesi dall’avvio della stagione balneare, quest’anno partita in ritardo rispetto al consueto primo maggio, l’estate rischia di sembrare più torrida.

Il miraggio dell'acqua nelle spiagge libere

“Le spiagge libere sono ancora oggi senza servizi essenziali e l’acqua potabile è un miraggio” ha sottolineato Alessandro Ieva, il capogruppo pentastellato del municipio X “Eppure in campagna elettorale annunciavano la rivoluzione, perché la nostra gestione delle spiagge non andava bene”. Il problema ravvisato dal consigliere del M5s è stato riscontrato dai tanti romani che, nel corso del fine settimana, hanno cercato ristoro in uno degli arenili gestiti direttamente dal municipio.

Rubinetti spenti in 4 spiagge su 6

“Tutte le spiagge libere sono nelle condizioni di quelle riprese nel video che, nello specifico, sono la spiaggia verde e quella che si trova difronte l’ex colonia Vittorio Emanuele – ha ricordato Ieva,l'autore del filmato – uniche eccezioni sono rappresentate dall’ex Arca, oggi SPQR, e dell’ex Spiaggetta, che ora si chiama spiaggia Grigia”. Sono quelle che hanno ricevuto delle offerte quando è stato pubblicato il bando delle spiagge libere. E quindi, a differenza delle altre, sono in grado di fornire tutti i servizi che un bagnante s’immagina di trovare: dal nolo degli ombrelloni e delle sdraio, alla presenza dei bagnini. Ed ovviamente c’è anche l’acqua, nelle docce e nelle fontanelle. Una questione, peraltro, segnalata da tempo. “Abbiamo sollevato in commissione ambiente il problema fontanelle non funzionanti, davanti un municipio ignaro della situazione - ha ricordato la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi - ed oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

Dai rifiuti non raccolti all'assenza di bagnini

La scorsa settimana era stato lanciato l’allarme per la grande quantità di rifiuti che si erano accumulati nelle spiagge libere, in particolare in quella "bianca" che essendo situata vicino al camping internazionale di Castel Fusano é anche la più gettonata dai turisti. Ma già in quell’occasione era stata segnalata l’assenza di acqua nelle fontanelle dislocate sull’arenile. Un problema che non è stato risolto e che si somma ad un’altra criticità, da tempo ravvisata: l’assenza di un servizio di salvamento nelle spiagge libere di Ostia che non sono state assegnate ad un gestore privato.

I nodi della stagione balneare 2023

La stagione balneare del 2023 si conferma così quella "patata bollente" che il minisindaco Falconi aveva per tempo segnalato. Il Campidoglio non ha ripreso la delega del litorale, come inizialmente promesso. La gestione delle spiagge è quindi rimasta un onere del municipio che ha dovuto affrontare numerose criticità, dai sequestri ai chioschi di Castel Porziano alla protesta dei gestori delle spiagge di Capocotta che, dopo 10 anni, restano sempre in assenza di un bando. Se alle "dune" ed ai "cancelli" i problemi sono in via di risoluzione, restano da affrontare anche i nodi che continuano ad attanagliare le spiagge libere di Ostia. Perché lì, senza fornitura idrica, l'estate sembra più torrida che altrove.