"A Pa'... Dai giovani a Pasolini" lo spettacolo itinerante per il centenario di Pasolini

Domenica 13 novembre ad Ostia alle ore 11:00, si svolgerà lo spettacolo “A Pà… Dai Giovani a Pasolini”, un evento itinerante, a partecipazione gratuita, dal Teatro del Lido di Ostia a Piazza Gasparri, organizzato dall’associazione culturale Il Naufragarmèdolce, con il contributo economico del Municipio X in memoria del centenario ell’artista.

Lo spettacolo prevede 7 tappe, in cui le persone saranno invitate a camminare lungo i marciapiedi delle seguenti strade: via delle Sirene, Lungomare Paolo Toscanelli, Lungomare Duca degli Abruzzi, Piazza Gasparri e Parco Willy Ferrero. Allo spettacolo parteciperanno in maniera attiva 30 ragazzi, allievi dei licei Anco Marzio e Labriola di Ostia che hanno affrontato la poetica pasoliniana a partire dallo studio della sua produzione artistica. Tra le opere poste all’attenzione degli studenti: “Scritti Corsari”, “Lettere Luterane”, “La sequenza del fiore di carta”, “Uccellacci e uccellini”, “Il pianto della scavatrice” e “Poesia in forma di rosa”. Infatti sono proprio i ragazzi produttori e registi della loro opera.

Per Mario Falconi Presidente del X municipio di Roma Capitale il coinvolgimento e rivisitazione artistica e culturale attraverso le nuove generazione è un modo per dare ancora più lustro al lascito culturare dell'artista il cui legame con Ostia è sempre profondo.

"Il Municipio X quest’anno ha voluto promuovere spettacoli, mostre, eventi e proiezioni cinematografiche dedicate all’artista lungo tutto il corso dell’anno, perché l’importanza di mantenere vivo il ricordo di Pasolini non può limitarsi alla commemorazione di una singola giornata" - continua Falconi - "Sono orgoglioso dello straordinario lavoro messo in campo dall’Assessorato alla Cultura, guidato da Angela Mastrantoni, e dalla Commissione Cultura, che hanno fortemente voluto l’iniziativa e supportato le associazioni per regalare a tutti i cittadini dei momenti unici e irripetibili: il nostro Municipio, infatti, merita di essere vissuto, anche attraverso l’arte e la cultura, 365 giorni l’anno".