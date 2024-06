Nove ore senz'acqua a Roma sud: le strade interessate

Rubinetti a secco o con poca pressione. Sono più di 25 le strade del municipio X che nelle prossime ore verranno interessate da un disservizio idrico.

A dare comunicazioni dei possibili disagi è stata Acea Ato2. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, ha fatto sapere l’azienda, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del municipio X. Le data da cerchiare sul calendario sono quelle di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. Perché in quelle date, tra le ore 22 di mercoledì e le ore 7 giovedì, “si verificheranno abbassamenti di pressione o possibili mancanze d’acqua”.

Le strade interessate dal disservizio

• Via Vittorio Faccin

• Via Serafino Da Gorizia

• Via Padre Salvatore Lilli

• Via Padre Domenico Coculo

• Via Ludovico Brea

• Via Guglielmo Ciardi

• Via Gaetano Previati

• Via Francesco Menzio

• Via Federico Zandomeneghi

• Via Domenico Morelli (Tra Via di Saponara e Via Ostiense)

• Via Di Valle Porcina

• Via Di Saponara (tra Piazza Giovanni Segnatini e Rotonda Antonietta Raphael)

• Via Di Acilia (tra via dei Pescatori e Via Leonardo Mellano)

• Via Corrado Giaquinto

• Via Anselmo Bucci

• Via Angelo Canevari

• Via Amos Cassioli

• Via Amedeo Bocchi

• Largo Rodolfo Villani

• Zona Dragona

• Zona Dragoncello

• Centro Giano (da via Albi a Via Della Macchiarella)

• Acilia

• S. Giorgio Di Acilia

• Madonnetta

• AXA

A supporto degli utenti che avranno abbassamenti o sospensioni del flusso idrico Acea Ato2 ha predisposto un servizio di rifornimento con autobotti che resteranno in stazionamento in tre strade: Largo Archiloco, via di Valle Porcina, via Domenico Morelli all’angolo con via di Saponara.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335