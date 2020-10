Ostia, fermi i lavori per il mercato: 1,8 milioni dirottati sulla nuova ciclabile

I soldi per rifare il look al mercato dell'Appagliatore di Ostia finiranno per completare i lavori della controversa nuova pista ciclabile tanto voluta dal Movimento 5 Stelle nel X Municipio.

Secondo quanto si apprende il milione e 800 mila euro ora riproiettati, si è preferito destinarli alla biike-line perché gli uffici del municipio del mare non avrebbero fatto in tempo a redigere i progetti e la gara d'appalto e la somma doveva essere spesa entro il 2020.

Fonti del X Municipio tuttavia specificano che la manutenzione del mercato Appagliatore sarà inserita con priorità massima tra le opere da finanziare nel 2021.

Secondo quanto riferito sui social dal consigliere comunale Paolo Ferrara, i fondi per la ciclabile serviranno per realizzare "isole rialzate per le fermate degli autobus, tutta la rete idraulica nei punti dove si allaga – lato mare, il tappetino colorato, la segnaletica verticale e i parapedonali a protezione su tutto il percorso".

Una scelta che però non ha convinto Mariacristina Masi di Fratelli d'Italia: "Nonostante le informazioni poco corrette che ci avevano dato in Consiglio, a dimostrazione di come alcuni consiglieri non siano informati di ciò che accade e subiscano le decisioni imposte da Roma, abbiamo ottenuto di parlare della variazione di bilancio in Commissione. La variazione della cifra di un milione ottocento mila euro per la pista ciclabile viene dai fondi destinati alla ristrutturazione del mercato appagliatore. Una decisione che ci appare molto discutibile e di cui chiederemo conto".