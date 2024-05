Stagione partita senza i chioschi di Capocotta: ritardi anche nella pulizia delle spiagge di Ostia

La stagione balneare è ufficialmente partita il 1 maggio con l’ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri. I romani avevano però già sperimentato le condizioni delle spiagge nell’ultimo fine settimana di aprile, trovando problemi che in gran parte non sono ancora stati risolti.

La pulizia delle spiagge libere

Le task force attivate il 30 aprile con il “piano mare” stanno lavorando. I mezzi e gli uomini destinati alla pulizia del lungomare e delle spiagge sono in azione ma, com’è evidente a chi già nella giornata di sabato 4 maggio si è recato in spiaggia, lo hanno fatto con un certo ritardo. Prova ne siano i mezzi meccanici che sono stati visti in funzione nelle spiagge libere di Ostia Ponente anche in piena mattinata quando, l’arenile, era già frequentato da molti bagnanti.

La tendopoli in spiaggia

Per restare alle spiagge libere di Ostia, è ancora al proprio posto l’accampamento allestito davanti l’ex ufficio tecnico. Lì, in quella che ancora viene definita la “spiaggia degli sposi”, alle spalle della pedana dove si volevano celebrare i matrimoni, restano una discreta quantità di tende. Con vista mare, sono aumentate anche con l'arrivo della bella stagione.

Ai Cancelli solo in auto

Anche ai Cancelli la situazione non è delle migliori. Bagni e chioschi sono ancora off limits ed i bagnanti dovranno arrivare in spiaggia con una propria borsa frigo, com’è avvenuto per gran parte dello scorso anno. Meglio portarsi anche ombrellone e sdraio, visto che il servizio di nolo non è ancora garantito. D’altra parte potranno Castel Porziano, almeno fino ad oggi, resta alla portata soltanto degli utenti dotati di un mezzo di trasporto privato: l’unica linea che consentiva di raggiungerli, collegando i Cancelli alla stazione Colombo della Roma Lido, è stata infatti soppressa.

Le dune con i chioschi chiusi

E Capocotta? L’amministrazione aveva puntato sulla discontinuità rispetto al passato. Per questo, lo scorso marzo, aveva messo a bando tre chioschi. Solo tre perché il quarto, alla vigilia del bando, è stato distrutto da un incendio. La risposta è stata buona, visto che sono pervenute al comune 57 offerte. Il Campidoglio, che dallo scorso autunno ha ripreso la gestione diretta del litorale, non ha ancora deciso quale sono gli operatori destinati ad aprire i tre chioschi.