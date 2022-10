"Più sicurezza per i pedoni per raggiungere la stazione di Casal Bernocchi"

Il Consiglio del Municipio X nelle figure Guglielmo Calcerano, Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio e Leonardo Di Matteo Presidente della commissione LLPP e Mobilità hanno mosso una mozione al Presidente e alla Giunta del Decimo Municipio della Capitale.

Il tema della mozione presentata nell'Aula Massimo di Somma riguarda la sicurezza. Più precisamente la sicurezza per i pedoni dei quartieri di Centro Giano e Casaletto di Giano.

La questione riguarda l'attraversamento dei sottopassi per raggiungere la stazione di Casal Bernocchi. Infatti viene richiesto alla Giunta un rifacimento e adeguamento della larghezza del marciapiede-camminamento che collega i sottopassi dei quartieri di Centro Giano e Casaletto di Giano con la stazione della Roma Lido-Casal Bernocchi e con le proprie abitazioni.

Di Matteo spiega come sia "necessario garantire itinerari protetti ed agibili per i pedoni e questo può avvenire soltanto tramite la messa in opera dell'adeguamento dei marciapiedi con para-pedonali.



Nella nota congiunta il Calcerano e Di Matteo precisano che il passaggio pedonale che attualmente collega i quartieri di Centro Giano e Casaletto di Giano alla stazione di Casal Bernocchi della ferrovia Roma Lido è costituito da un camminamento dei sottopassi che presenta elementi di grave criticità per la sicurezza e l’incolumità per i residenti che lo percorrono. Il camminamento dei quartieri di Centro Giano (via Albi) e Casaletto di Giano sono molto ristretti e non consentono il passaggio delle persone con disabilità e di genitori con passeggini che si vedono costretti a percorrere la sede stradale con grave rischio per l’incolumità”.

La nota congiunta si conclude con l'appello a “sanare una gravissima e inspiegabile criticità che va avanti da decenni e per questa amministrazione rappresenta una delle priorità da risolvere a salvaguardia della sicurezza dei cittadini”.