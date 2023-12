Poliziotto morto al poligono, i colleghi: "Troppi 8 anni per dedicargli un parco"

La burocrazia vince ancora. Ci vorrebbero almeno 8 anni, per dedicare un parco a Sergio Di Loreto, assistente capo coordinatore della polizia di Stato rimasto ucciso per una tragica fatalità il 23 novembre 2021 ad Abbasanta, in provincia di Oristano durante un’esercitazione al poligono. Troppi per i suoi ex colleghi che oggi, lunedì 4 dicembre, lo ricorderanno con una messa speciale nella chiesa Regina Pacis a Ostia, alle 10.

Dopo la celebrazione sarà scoperta una targa in piazza Giuliano della Rovere, vicino alla vecchia sede commissariato Lido. A organizzare il momento di ricordo è stata l'associazione 'Acah- All Cops Are Heroes', presieduta da Francesco Paolo Russo.

"Nei giorni seguenti il tragico evento, spiega Russo, c'era stata la richiesta di intitolazione di un parco nel X municipio, al quale aveva aderito all'unanimità l'intero Consiglio Municipale, a distanza di due anni, purtroppo, viste le norme che regolano la toponomastica di Roma Capitale, è arrivata la risposta che rimanderebbe il tutto a tra almeno otto anni, un tempo troppo lungo, che rispettiamo, ma che rischia di spegnere quella luce che invece, a nostro parere, deve essere sempre accesa sui servitori dello Stato".

Per questo nasce l'idea di deporre una targa a ricordo di Sergio Di Lorenzo. Saranno presenti la moglie di Sergio, Edna con i due figli e i fratelli del Di Loreto, con delega del Questore di Roma Carmine Belfiore il Dirigente del X Distretto Antonino Mendolia.