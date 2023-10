Nelle scuole del municipio i murales del progetto Lazio Street Art

Il progetto si chiama “E.C.O.” ed è risultato il primo classificato, a Roma, tra quelli che hanno aderito al bando Lazio Street Art 2022. In due casi su tre, le opere sono già state realizzate sulle pareti di altrettante scuole. La terza, lo sarà entro l’autunno.

La street art sui muri delle scuole

“Manca solo il murales previsto nel plesso di via Capo Sperone, la succursale del liceo Anco Marzio – ha spiegato Mirko Pierri, coordinatore del progetto e referente di DNA Project – siamo in attesa che terminino i lavori della città metropolitana, dopodiché Hitnes, lo street artist, potrà mettersi all’opera” portando a compimento il progetto.

“Penso che abbiamo vinto per il concept, che si ispira all’ecologia, alla condivisione ed alle opportunità per il mare di Roma” ha aggiunto Pierri – puntiamo a sensibilizzare i giovani ai valori della sostenibilità, limitando l’impatto umano sul territorio”. Un messaggio che non viene veicolato soltanto attraverso i murales, ma anche con dei laboratori, dei momenti di confronto con gli artisti, e degli interventi “di condivisione” come quello che sarà realizzato nel piazzale antistante il plesso di via Capo Sperone, ad Ostia. “Lì sono presenti altre scuole, come l’Itis Faraday ed il liceo scientifico Labriola ed abbiamo intenzione di attivarci per prenderci cura di quel piazzale” ha aggiunto PIerri.

La serata di lancio del progetto

Le opere, comprese quelle già realizzate da Teddy Killer all’IC Alessandro Magno e da CIPS al centro di formazione professionale Pier Paolo Pasolini, sono state presentate al teatro del lido di Ostia l’8 ottobre, Nel corso dell’appuntamento, l’associazione Spazi all’Arte, ha contribuito a far conoscere il progetto E.C.O. Una serata in cui musica e spettacolo, ballerini ed attori, si sono avvicendati sul palco alla presenza dei cittadini e delle istituzioni locali.

“Come dice una vecchia poesia, le persone hanno bisogno del pane e delle rose – ha commentato l’assessore al Patrimonio Guglielmo Calcerano – Grazie alla bravura e alla tenacia di un gruppo di associazioni del territorio, con questa iniziativa, che ha visto il Municipio X partecipare con successo al bando regionale per promuovere la street art, vogliamo offrire ai nostri cittadini qualche rosa: ossia queste bellissime e imponenti opere d'arte, che vogliono farci riflettere sull'importanza del rapporto tra persone e ambiente, e tra natura e cultura”.

Prossimo appuntamento, dopo il lavoro messo in campo dal Collettivo La Talpa, VenUS urban art, vedrà coinvolto quindi Hitnes ed il Dna Project. Quando? “Entro il mese di novembre – ha annunciato Pierri – e con l’occasione, lanciando l’ultimo murale, organizzeremo anche una biciclettata per Ostia”.