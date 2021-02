Roma-Lido, ascensori e scale mobili ferme: guasti in otto stazioni

Sono ben otto, su tredici, le fermate della Roma Lido che registrano problemi. Il bollettino report del 'Comitato Pendolari Roma-Ostia' fa sapere che ieri risultavano bloccati 14 impianti di traslazione su 30 tra le stazioni Colombo e Vitinia, i dati di Pendolaria 2021 sono impietosi.

Ad oggi risultano off limits gli ascensori a Casal Bernocchi, Lido Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Colombo. Nella stazione di Vitinia, invece, fuori uso la scala mobile lato Roma e Colombo, nella stazione di Lido Nord è off limits la scala mobile lato Colombo, mentre nella stazione Ostia Antica non è attiva la scala mobile lato Colombo.

"L'ultimo rapporto di Legambiente certifica il fallimento nella gestione della linea ferroviaria, che negli ultimi sei anni ha perso il 45% dei viaggiatori, i passeggeri con mobilità ridotta continuano a denunciare una situazione inaccettabile. Scale mobili e ascensori fermi, a svantaggio di tutti coloro che hanno problemi di deambulazione o si muovono con carrelli, passeggini e port-enfant", sottolinea in una nota PietroCapogruppo Fratelli D'Italia X Municipio Roma Capitale.



"Inaccessibili tutte le stazioni di Ostia: a Stella Polare, Lido Centro, Castel Fusano e Casal Bernocchi non si prevede la riattivazione degli ascensori prima di fine febbraio. A Lido Centro, dove pure i tecnici sono intervenuti più di una settimana fa, i disabili in carrozzina sono costretti ad attraversare i convogli fermi sui rispettivi binari per passare da una banchina all’altra. - aggiunge Malara - Anche le numerose barriere architettoniche sono lì a dimostrare che il X Municipio, purtroppo, non è a misura d’uomo e in questi anni non è stato fatto assolutamente nulla per migliorare la situazione".