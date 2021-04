Ostia, la montagna dei rifiuti: i resti del pranzo da asporto invadono il Pontile

Una montagna che si alza a pochi metri dal mare. La cartolina arriva da Ostia e quella montagna è dei rifiuti, sono gli ammassi di scarti dei pranzi da asporto lasciati nell'unico cestino del Pontile, uno dei luoghi simbolo del mare di Roma invaso da residenti e romani nell'ultimo week end in zona arancione.

Chi ha consumato in riva al mare in piazzale dei Ravennati, infatti, ha trovato un solo cestone finendo così per riempirlo. Il risultato è quello che si vede in foto. Stessa sorte per i cestini di piazza Anco Marzio. E la situazione, nelle vie adiacenti, non è di certo migliorata.