Via dei Pescatori, dopo 5 anni è tornata percorribile ma niente bike lane

Resta un tratto da completare, tra via Macchia Saponara e Via Casal Palocco, su cui rifare le strisce di attraversamento pedonale. Per il resto via dei Pescatori, l’arteria che collega i quartieri interni del municipio X con il lido di Ostia, è tornata interamente percorribile. Non lo era da quasi cinque anni.

Dove sono stati fatti i lavori

“I lavori sono iniziati lo scorso mese di settembre ed hanno interessato il rifacimento completo di tutta la sede da via di Via dei Pescatori dall'intersezione di Via di Acilia all'intersezione con via Castel Fusano. Nel primo tratto all'intersezione con via di Acilia fino a Piazza Eschilo sono stati rifatti ex novo i marciapiedi con apposizione di due attraversamenti pedonali” hanno spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano ed il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo.

Cinque anni di disagi

Nella strada, prima delle chiusure che hanno interessato i vari tratti, già nel 2018 erano arrivati i cartelli con le limitazioni a 30 km/h. La decisione, presa dalla Polizia locale, era stata motivata dalle pessime condizioni dell’asfalto, profondamente deteriorato anche per gli apparati radicali dei pini che fiancheggiavano la strada. Ora, una buona parte di quegli alberi, sono stati abbattuti e l’amministrazione municipale sta cercando, con un auspicato coinvolgimento dei cittadini, di capire come fare per sostituirli.

Su via dei Pescatori, per effetto dei lavori appena eseguiti, sono stati sistemati dei guardrail. E “laddove non sono presenti – hanno spiegato Di Matteo e Calcerano – sono stati messi dei marginatori stradali maggiorati con bande visive, un sistema di rallentamento ad effetto ottico denominato occhi di gatto”. Ne consegue che la carreggiata è meno ampia di quanto non fosse in passato.

Addio alla bike lane

“Dalle 12 del 27 marzo via dei Pescatori ha riaperto al transito. E’ una buona notizia che consente di alleggerire il traffico di via Ostiense, di via del Mare ed anche di via Agostino Chigi – ha premesso il consigliere democratico Raffaele Biondo – però ora non c’è più la bike lane ed è un peccato. E’ stata eliminata dal progetto, che è costato oltre un milione e mezzo di euro, perché considerata dai tecnici pericolosa per i ciclisti. Il paradosso è che, in assenza di bike lane, i ciclisti continueranno a percorrere una strada più stretta e, quindi, ancor più pericolosa”.

Gli attraversamenti mancanti

Per quanto riguarda l’ultimo tratto da completare, qualche centinaio di metri tra via Macchia Saponara e Via Casal Palocco “a tutt'oggi chiuso perché dobbiamo garantire gli attraversamenti pedonali” Calcerano e Di Matteo hanno fatto sapere di aver “convocato per venerdì 31 marzo la direzione tecnica e la polizia locale, per stabilre come risolvere i problemi e dare risposte ai residenti” che in strade come via Padre Campana, via Monsignor Pini e via Elia Facchini, a Casal Palocco, non sanno più come attraversare la strada.

Altro aspetto su cui l’assessorato ai lavori pubblici e il presidente della commissione mobilità hanno dichiarato di volersi impegnare è quello che prevede il compito di ridisegnare la bike lane: “lo faremo insieme ai cittadini, convocando ulteriori sopralluoghi”. Ma servirà una nuova progettazione e, ovviamente, nuovi fondi. Fino ad allora, per i ciclisti, senza una sede loro destinata, la percorrenza di via Saponara sarà complicata.