Ostiamare, monta la protesta dei tifosi per lo stadio a porte chiuse

L’avvio della nuova stagione, che prende ufficialmente il via l'anticipo di sabato 3 settembre contro la Sangiovannese, non sblocca le sorti dell’impianto sportivo di via Amenduni, ad Ostia. Resta a porte chiuse per i tifosi che, dallo scorso inverno, devono rinunciare a godersi dal vivo le partite dell’Ostiamare.

La protesta dei tifosi

Per protestare contro questa condizione, il primo settembre è stato affisso un lungo striscione. “Chiusura stadio dell’As Ostiamare – vi si legge – ennesima indecenza della politica comunale”. “Serviva dare una voce forte, il grido dei tifosi” si legge sulla pagina facebook “Ultras Ostia Old Story”, gestita dai supporter della squadra del gabbiano biancoviola che hanno invocato una “replica dell’assessore allo sport Alessandro Onorato” oltre che delle vecchia presidenza.

Perché è a porte chiuse

La nuova proprietà intanto, subentrata lo scorso gennaio, tramite il presidente Roberto Di Paolo ha espresso solidarietà nei confronti dei supporter “Siamo dispiaciuti per i tifosi che non possono vedere le partite. Se avessi saputo, quando l’ho rilevata, quali erano le reali condizioni dell’impianto, non avrei fatto quella scelta. Purtruppo lo abbiamo saputo soltanto dopo, cosa singolare peraltro, e ci dispiace che a pagarne le conseguenze siano i tifosi”. Buona parte dell’impianto infatti non si è rivelato a norma per ospitare i supporter che, da febbraio, non possono tifare i calciatori dell’Ostiamare. Con tribune e spogliatoi non a norma, non viene rilasciata l'autorizzazione necessaria ad esercitare il pubblico spettacolo.

La solidarietà

“Come Lega esprimiamo la nostra solidarietà alle società di calcio di Ostia - Ostia Mare, Rodolfo Morandi e Conauto - in protesta perché ancora impossibilitati ad utilizzare – ancora inagibile - lo stadio di via Amenduni, struttura che, tra l’altro, sta subendo il restyling a spese della nuova proprietà dell’Ostia Mare” ha dichiarato Monica Picca la capogruppo leghista in municipio X. “Spiace che a così a pochi giorni dal via dei campionati di Serie D ed Eccellenza e della Coppa di Promozione, sia ancora tutto fermo” ha aggiunto la consigliera leghista prima di invitare il “sindaco di Roma Gualtieri e la sua giunta ad intervenire per risolvere velocemente lo stallo”.