Ostia, posti dei disabili occupati da cassonetti Ama

"Ad Ostia sta andando in scena l'atto più incivile degli ultimi anni verso una categoria spesso non tutelata, quella dei portatori di handicap. Siamo in Via delle Baleari all'altezza del civico 70, dove da molti mesi i cassonetti dei rifiuti occupano i posti auto assegnati ai disabili". A denunciarlo è Flavio Vocaturo esponente di spicco del Pd Ama.

"Nonostante le infinite segnalazioni da parte dei cittadini ad Ama, al municipio e ai Vigili Urbani di Ostia i cassonetti non sono stati mai spostati e il disagio alle famiglie coinvolte aumenta giorno per giorno. E' assurdo che si parli di civiltà, di grandi imprese eccezionali quando c'è la superficialità e il menefreghismo anche sulle questioni così delicate come quella di tutelare le categorie più fragili. Ovviamente non possiamo girarci dall'altra parte e insieme ai residenti della zona presenteremo un esposto agli organi competenti, per dare dignità alle famiglie che si sono viste fare una prepotenza e non sono state mai ascoltate delle istituzioni", si legge nella nota.