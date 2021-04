Ostia, la poster art invade le strade: sulle plance del Comune le opere di 40 artisti

Dopo il progetto #nonsolo25, la “Urban poster art” torna nel Decimo Municipio attraverso il collettivo AE e l’interessante progetto cartAE, con il patrocinio ed il supporto tecnico dell’Amministrazione municipale. Per le strade di Ostia, sulle plance di Roma Capitale, è possibile ammirare le opere di ben 40 artisti, realizzate attraverso 40 codici espressivi diversi, dalla pittura al fumetto, passando per l’illustrazione, la fotografia, la street art, e ancora il collage e la calligrafia: un vero e proprio museo a cielo aperto lungo le nostre strade, con lavori artistici eterogenei, che diventano originali punti di riferimento per una nuova mappa cittadina, dove si è invitati alla riflessione e alla meraviglia.

“Questa bella iniziativa, ideata da tre professionisti del nostro territorio, attivi tra arte e ricerca, ha coinvolto 40 diversi artisti per la realizzazione, ed è patrocinata dal nostro Municipio con l’obiettivo condiviso con i proponenti della diffusione di creazioni artistiche di alto profilo”, dichiara la Presidente Giuliana Di Pillo, che aggiunge “Il progetto va quindi incontro all’esigenza di offrire contenuti di valore accessibili a tutti in un periodo difficile, caratterizzato da restrizioni per via delle necessarie misure di contenimento e prevenzione della pandemia”.

“Il progetto ha origine dalla realizzazione di un mazzo di carte, che sono oggetti d’arte ma anche strumenti di gioco evocativi ed ispiratori” approfondisce l’Assessore alla Cultura Silvana Denicolò, “Grazie alla creatività del Collettivo AE ed al supporto tecnico dell’Amministrazione municipale, le 40 carte sono state trasformate – senza oneri per l’Amministrazione Municipale - in altrettanti poster, che fanno capolino da vari angoli della città, incrociando lo sguardo di cittadini e cittadine che possono così lasciarsi trasportare dalle immagini sulle ali della fantasia”.

Gli ideatori del progetto sono Gianluca Marasca, artista e ricercatore, Giancarlo Chirico, filosofo per bambini e ricercatore e Luisella Zambon, grafica e illustratrice. Ed ecco i nomi dei 40 artisti: Andrea Antinori, Bankeri, Vittore Baroni, Michela Baso, Nicoletta Bertelle, Alice Bruscoli, Davide Calì, Cipstrega, Mariachiara Di Giorgio, Cinzia Ghigliano, Armin Greder, Ilaria Guarducci, Valenzia Lafratta, Bimba Landmann, Giovanna Lopalco, Luogo Comune, Gianluca Marasca, Gioia Marchegiani, Marco Filicio Marinangeli, Laurent Moreau, Valerio Muscella, Omino71, Francesco Orazzini, Francesca Oro, Igea Paiano, Claudia Palmarucci, Daniela Pareschi, Marilena Pasini, Giulietta Pastorino, Valerio Paternesi, Pax Paloscia, Giovanna Ranaldi, Re Barbus, Michele Rocchetti, Barbara Sabbi, Giulia Sollai, Sara Stefanini, Daniela Tieni, Paola Valori, Clara Woods.