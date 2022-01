X Municipio "chiuso" per covid, presidente e assessori positivi

Il presidente del X Municipio Mario Falconi, gli assessori Valentina Prodon e Giuseppe Sesa e il consigliere della Lega Alessandro Aguzzetti sono risultati positivi al coronavirus e, da qualche giorno, costretti a casa. Nessuno di loro, fortunatamente, è in gravi condizioni.

Al momento, Falconi, Prodon e Sesa sono gli unici membri della maggioranza. I tre sono tutti vaccinati. Alcuni sono ancora in fase di accertamento, mentre altri sono già risultati negativi. Lunedì 17 gennaio, gli uffici del X municipio che si trovano in via Claudio 1, in piazza della Stazione Vecchia 26 e in via Giancarlo Passeroni 24, erano stati chiusi per una sanificazione dei locali dopo che era stata riscontrata la la presenza di positivi tra i dipendenti comunali che lavorano in quei locali.

Prima ancora, l'undici gennaio, anche la sede municipale della direzione tecnica unitamente all'ufficio demanio in via Adolfo Cozza, era rimasta chiusa per la sanificazione dei locali. Non è chiaro, quanti siano stati in questi giorni i dipendenti contagiati. Nessuno di loro sembra grave. Gli uffici della presidenza saranno quindi chiusi e l'attività politiche si svolgerà a distanza per tre settimane. Positivo al coronavirus, anche il consigliere della Lega Alessandro Aguzzetti. Non è vaccinato, come lui stesso ha ammesso su facebook.