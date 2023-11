Un parcheggio, no meglio un playground: Ostia progetta il futuro del piazzale dell'ex Colonia Vittorio Emanuele

A partire dal lockdown gli spazi di aggregazione pubblici sono ulteriormente diminuiti. Ed in un territorio come quello del X municipio, dove la loro offerta era già caratterizzata da “un’atavica scarsità”, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i più giovani e le fasce meno abbienti.

Il campo da gioco da ripristinare

Parte da queste premesse la risoluzione che la presidente della commissione politiche sociali, Fiorella Arcamone, ha sottoposto al vaglio delle altre commissioni municipali interessate al provvedimento. E’ quello l’incipit di un documento che mira a restituire ad Ostia un campo sportivo polivalente. Non va creato “ex novo” ma ripristinato. Perché, quello che c’era, è stato declassato a mero parcheggio.

Lo spazio declassato a parcheggio

L’area in questione si trova nello spazio esterno dell’ex colonia Vittorio Emanuele. In particolare è situato sul lato che non dà sul mare, bensì su via Adolfo Cozza. “Negli anni precedenti alla pandemia quello era un campo da gioco accessibile a bambini e ragazzi del territorio ed in quello spazio venivano organizzate attività sociali, da Sant'Egidio e da Libera ad esempio” ha ricordato Arcamone. Oggi è diventato di fatto un ulteriore parcheggio. Ulteriore perché, protetto dal vasto muro di cinta dell’ex colonia, lì già c’è un parcheggio e sembra sovradimensionato rispetto all’effettiva domanda, che per lo più è quella dei dipendenti dell’ufficio tecnico municipale e degli utenti della biblioteca Elsa Morante.

L'area da restituire alla socialità

“Un investimento economico molto limitato, consentirebbe di attrezzarlo come campo da basket e da pallavolo, poiché già vi è predisposto” è stato ricordato. E Inoltre la sua sistemazione, un una zona dove oltre alla biblioteca è presente anche l’Ostello della gioventù, consentirebbe di restituire al territorio un nuovo spazio aggregativo, sicuro anche perché cinto dalle mura dell’ex Colonia. Vale poi la pena ricordare che già nel dicembre del 2021 il municipio aveva votato un atto per chiedere di realizzare questo playground. A distanza di due anni l’amministrazione torna a rivendicarne l’esigenza. “I posti auto lì non mancano - ha commentato il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo - e quello spazio va messo a disposizione della cittadinanza e dei giovani”.