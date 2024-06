Area giochi chiusa: c'è un pino considerato "pericolante"

In piazza Francesco Conteduca, ad Ostia, da una settimana è stata interdetto l’accesso ad uno spazio pubblico. Si tratta di un’area giochi, data in concessione ad un privato, che fa parte del parco dei Fusco.

La richiesta dei vigili del fuoco

Il divieto di accesso è stato disposto per la presenza di un albero, un esemplare di pino domestico, dal tronco visibilmente inclinato. I vigili del fuoco, che hanno interdetto l’area, hanno disposto" di Tagliare la pianta di pino inclinata e mettere in sicurezza il parco sito”. Ma la decisione sta provocando delle proteste da parte dei cittadini.

La protesta degli ambientalisti

“Ad essere recintati sono tre alberi ma è solo uno quello che dovrebbe venire abbattuto. Il motivo – ha spiegato Anna Catalani, dell’associazione Salviamo le riserve naturali – è che ha il fusto inclinato. Non è una ragione valida perché, avere il tronco inclinato, non è necessariamente indice di instabilità. Ci sono tanti alberi, infatti, che per resistere al vento sviluppano un fusto tutt’altro che dritto. Ad Ostia accade di frequente – ha aggiunto l’attivista – per determinarne la stabilità, non basta una banale valutazione visiva”.

La pianta, secondo la tesi della presidente di Salviamo le riserve naturali, potrebbe essere cresciuta inclinata proprio come risposta adattiva all’ambiente. D’altra parte è una strategia messa in pratica da molti alberi in città, come ad esempio i platani del lungotevere, cresciuti sviluppando la propria chioma soprattutto in direzione del fiume.

Cosa vuole fare il municipio

L’indicazione che i vigili del fuoco hanno fornito, lo scorso 7 giugno, è però chiara. Verrà tagliato l’albero? Non necessariamente. È davvero pericolante? È quello che il municipio X vuole prima verificare. Dalla giunta Falconi infatti fanno sapere che l’albero sarà sottoposto ad approfondite indagini strumentali. Sarà solo l'esito di questi controlli a determinare