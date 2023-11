Emergenza pini a Castel Fusano: anche dal municipio partita la richiesta di “calamità naturale”

La situazione in cui versano gli alberi della pineta di Castel Fusano è preoccupante. Il parco urbano, con i suoi 916 ettari, è un’area naturale protetta che fa parte della Riserva statale del Litorale romano. I suoi alberi, com’è facilmente riscontrabile anche percorrendo la Colombo, sono stati seriamente aggrediti dalla cocciniglia tartaruga.

La calamità naturale

E metà novembre, a seguito di un’apposita commissione ambiente che si è svolta sul posto, è stata annunciata da parte del capogruppo di EuropaVerde l’intenzione di chiedere lo “stato di calamità naturale”. È un provvedimento che deve essere emanato dalla regione Lazio, pertanto la richiesta deve essere rivolta in prima battuta al sindaco Gualtieri che poi, a sua volta, può inoltrarla al governatore Rocca.

La richiesta d'intervento che arriva dal municipio

I Verdi però non sono stati i primi a chiedere l’intervento di Gualtieri. Già l’11 settembre il capogruppo municipale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conforzi, aveva protocollato un analogo provvedimento. “Negli ultimi tre anni sono stati abbattuti migliaia di pini, solo nel nostro territorio” ha ricordato Conforzi “perché attaccati dalla devastante cocciniglia tartaruga”. Il parassita alieno infatti, prima di svilupparsi in tutta la città, aveva raggiunto i pini presenti nel quadrante sud ovest della Capitale e, quindi, il municipio X ed il municipio IX.

Il territorio più devastato dalla cocciniglia

I primi segnali dell’arrivo della cocciniglia sono stati registrati nel 2018 e quindi, le conseguenze, a distanza di cinque anni appaiono evidenti. Al di là dei tagli effettuati, molti sono ancora quelli previsti o che, in prospettiva, diventeranno inevitabili. Il ritardo con cui si è proceduto ad individuare un trattamento fitosanitario adeguato, infatti, ha permesso al parassita alieno di esercitare la propria azione distruttiva. La pineta di Castel Fusano è tra quelle che, oggi, pagano il prezzo più salato.

Migliaia di piantumazioni da effettuare

“La nostra pineta è uno dei polmoni verdi di Roma ed ora, in assenza di trattamenti, sta diventando un deserto. Serve un piano Marshall, che preveda la messa in sicurezza degli alberi e la loro sostituzione” ha sottolineato il capogruppo di Fratelli d’Italia che ha quindi chiesto al presidente del municipio ed al sindaco Gualtieri di attivarsi per ottenere la calamità naturale. Anche perché gli alberi abbattuti, come previsto dal regolamento cittadino per il verde, entro un anno devono essere ripiantati. E non è semplice individuare un numero così consistente di alberi, migliaia di esemplari solo per restare nel municipio X, da mettere a dimora. Non è facile trovarli e non è economico riuscire a garantire questo risultato. Lo statuso di "calamità naturale" sarebbe pertanto funzionale al reperimento delle risorse necessarie per ripristinare il prezioso patrimonio arboreo del territorio.