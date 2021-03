Ostia, piantati 45 nuovi alberi: il X Municipio ne ha pronti altri 1300

Spuntano nuovi alberi ad Ostia. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale di viale Paolo Orlando, il X Municipio ha messo "a dimora 45 alberi nelle tazze vuote dei marciapiedi e nell'area verde limitrofa alla strada", a renderlo noto sono il Vicepresidente Alessandro Ieva e il Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Sicurezza del Municipio Roma X Francesco Vitolo che spiegano: "Parliamo di Jacaranda con età di circa 10 anni e oltre 4 metri di altezza. Stiamo lavorando per piantumare il maggior numero di alberi possibile".



Nei prossimi mesi partiranno nuovi appalti per l'acquisto e messa a dimora di oltre 1300 esemplari arborei, sottolineano gli esponenti municipali che aggiungono come contestualmente stia per "partire un appalto specifico per i deceppamenti che si aggiunge a quello per gli sfalci, potature e diserbo. Andiamo avanti su questa strada per garantire la cura del verde nostro territorio".