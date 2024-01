Mare di Roma, il piano per l’utilizzo delle spiagge entra nel vivo: partita la consultazione

Il via libera della Pisana era arrivato nel maggio del 2021, quello dell’assemblea capitolina invece risale al novembre del 2022. Ma si trattava di un progetto preliminare. Perché il piano di utilizzo degli arenili diventi realmente efficace, è necessario un nuovo passaggio in Aula e l’avvio di una conferenza dei servizi. Un iter lungo e complesso che entra ora nel vivo.

Un lungo iter per il futuro utilizzo del demanio marittimo

Il 16 gennaio è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e sull’albo pretorio cittadino, un avviso che è finalizzato ad una consultazione chiave. È quella che apre al VAS, la valutazione ambientale strategica del Piano. Serve in sostanza a capire quali sono le conseguenze per l’ambiente del programma, il PUA, prima che si arrivi alla sua definitiva approvazione. Un passaggio necessario, quindi, per stabilire quale sarà il futuro delle spiagge della regione e, ovviamente, del litorale romano.

Cos’il PUA? Si tratta di una sorta di piano regolatore che è volto a promuovere e sostenere la riqualificazione ambientale delle aree demaniali marittime. Serve a riqualificare le aree degradate, a migliorare l’accesso all’arenile, a sviluppare in chiave eco sostenibile la costa cittadina ed anche a rendere compatibili con l’ambiente gli investimenti in ambito turistico, ricreativo e sportivo.

Come il PUA cambierà il litorale capitolino

Nel concreto il PUA che, nella versione preliminare, è già stato approvato dall’assemblea capitolina prevede di dedicare alle spiagge libere più del 50% degli, la quota minima stabilita dalla regione. Nella capitale, considerando Castelporziano, si sfiora il 65%. Un terzo di queste è poi previsto nell’area urbana. Dovranno inoltre essere garantita varchi di accesso ogni 300 metri (al massimo) di spiaggia e prevede anche l’abbattimento d’una parte del lungomuro per garantire la visuale di almeno il 50% del mare. Viene da sé che quanto deciso dal PUA (l’ultimo risale all’inizio degli anni 2000) finirà per condizionare anche le modalità in cui dovranno essere organizzati gli stabilimenti e quindi riguarda anche il destino delle future concessioni balneari, ad oggi caratterizzate da un clima di generale e prolungata incertezza.

L'appuntamento per la consultazione pubblica

Per ridisegnare l'assetto della costa cittadina, la cui gestione peraltro è tornata ad essere di competenza diretta del comune di Roma, occorre passare per la delicata fase di consultazione. Al riguardo, "al fine di favorire un’ampia partecipazione e fornire le indicazioni operative ai cittadini interessati - ha fatto sapere il Campidoglio - l'assessorato all’urbanistica ha organizzato un’assemblea pubblica che si terrà entro la fine del mese di gennaio".