Pesci morti in mare a Ostia: l'allarme tra i bagnanti

Decine di pesci morti, trasportati a riva dalla corrente. È questa la segnalazione che arriva dai bagnanti che si sono recati ad Ostia nella giornata di domenica 13 agosto.

I pesci morti ad Ostia

Il fenomeno è stato ravvisato all’altezza della “spiaggia senape”, uno dei cinque arenili liberi sul litorale di ponente. “Un branco di pesci morti sta valicando gli scogli di barriera e arriva a riva” ha segnalato una bagnante allegando le immagini dei pesci affioranti a pelo d’acqua. Gli avvistamenti da parte dei cittadini in quel momento presenti in spiaggia sono stati numerosi, a partire dalla tarda mattinata, e sono proseguiti anche nel pomeriggio attraverso immagini e video rilanciati sui canali social dedicati al mare di Roma.

I casi precedenti

Il ritrovamento dei pesci, tutti di grandi dimensioni, ha allertato i bagnanti memori di alcuni preoccupanti precedenti. Le “morie” non sono infatti del tutto infrequenti. Negli ultimi 5 anni sono stati accertati ripetuti casi all’altezza di Isola Sacra ma è stato nell’agosto del 2021 che si è verificato l’episodio più eclatante. Durante quell’estate, infatti, migliaia di cefali ed altri pesci provenienti dal Tevere, sono rimasti intrappolati dalla diga “acchiappa plastica” localizzata a poca distanza da Fiumicino. Anche in quel caso si trattava di carcasse.

Il numero di pesci rinvenuti in quell’occasione, rispetto agli avvistamenti del 13 agosto, è stato però di gran lunga superiore. Le cause di quella “moria”, dato l’avanzato stato di decomposizione, non sono mai state del tutto chiarite. Restano incerte anche le ragioni che hanno portato alle recenti segnalazioni effettuate di recente all'altezza della spiaggia libera, a poca distanza dal porto turistico di Ostia