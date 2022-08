Affonda una barca, intervengono istruttrici di windsurf: salvi tre pescatori

Paura ad Ostia dove una barca uscita da un rimessaggio del Canale dei Pescatori è affondata davanti alle acque antistanti lo stabilimento della Lega Navale. Il natante di circa 7 metri sul quale viaggiavano, si è "scuffiato", messo su un lato, intorno alle 10.30, all'altezza dello stabilimento Tibidabo.

Ha iniziato a imbarcare acqua, forse a causa della perdita del tappo dello scafo, e le tre persone a bordo erano in difficoltà. Fortunatamente ad accorgersi di loro è stata Carlotta Crocetti, un'istruttrice di windsurf della Lega Navale di Ostia impegnata in una normale mattinata di Scuola Vela con i bambini, che ha allertato Elena Calderini, un'altra istruttrice, partita per recuperare i membri dell'equipaggio in difficoltà chiamando anche il marinaio, addetto alla sicurezza in spiaggia, per coadiuvare a terra le attività lasciate dai due istruttori, con altro personale.

I tre pescatori sono stati recuperati dall'unità navale della capitaneria di porto, allertata. "La Lega Navale di Ostia si conferma ancora una volta uno spaccato della sicurezza in mare, al fianco della Guardia Costiera, e la grande professionalità ed esperienza dei nostri istruttori", il commento dal lido.