Ostia, pesce siluro spiaggiato e tirato a riva dai bagnini

A Ostia i bagnini di Ostia Ponente hanno dovuto tirare su, a riva, la carcassa di un pesce siluro spiaggiato tra lo stupore dei bagnanti. L'esemplare lungo un metro e mezzo circa, era sul tratto di spiaggia vicino al porto, a pochi metri dalla foce del Tevere.

Sul posto la Polizia Locale Roma Capitale del Gruppo X Mare e la Guardia Costiera in attesa della rimozione della carcassa. Il pesce siluro, che può superare i due metri di lunghezza, vive in acque dolci e potrebbe essere stato portato in mare dal Tevere. Proprio nelle ultime ore nel fiume di Roma è stata segnalata una morìa di pesci. Da capire se i due fenomeni hanno o meno una correlazione.