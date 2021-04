Ostia, il parco Pietro Rosa a 5 Stelle è off limts per i disabili. La denuncia: "E' impossibile accedere"

La Lega: "Gli accessi al parco sono una negazione dei diritti per le persone disabili ma anche per tutte quelle mamme che per portare i loro figli al parco debbono fare il salto in alto fra i gradoni d'accesso"

Il Parco Pietro Rosa si è rifatto il look ma resta inaccessibile per i disabili. A denunciarlo con un dossier sono Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Mauro Conti, delegato territoriale per la disabilità per la Lega.

"Ennesima beffa per i cittadini disabili per i quali i lavori di restyling del parco XXIV Novembre in via Pietro Rosa ad Ostia non hanno riguardato l'abbattimento di barriere architettoniche, con diversi accessi rimasti con le scalinate", spiegano Picca e Conti.

"Gli accessi al parco sono una negazione dei diritti per le persone disabili ma anche per tutte quelle mamme che per portare i loro figli al parco debbono fare il salto in alto fra i gradoni d'accesso. Non stupisce, purtroppo, vista l'incapacità della giunta grillina anche solo di applicare le leggi che impongono l'abbattimento delle barriere architettoniche, come dimostrano tantissimi casi sul territorio, vedi, ad esempio, la situazione della stazione di Ostia Antica".

"Ad aggiungere beffa alla beffa è l'installazione di un solo gioco inclusivo al quale, peró, sarà impossibile accedere per i bambini disabili. Senza contare il degrado e la sporcizia generale sul quale si continua a non intervenire. Chiediamo alla Di Pillo di intervenire con urgenza provvedendo a sanare l'ennesima falla a cinque stelle", concludono gli esponenti leghisti.