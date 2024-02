La palestra della legalità: per i prossimi 40 anni confermata la gestione dell'Asilo Savoia

È una scommessa vinta quella che si è giocata all’Idroscalo. La sinergia attivata per rilanciare i locali del civico ha avuto successo al punto tale da voler proseguire sulla stessa strada per i prossimi 40 anni.

La palestra della legalità di Ostia

Il Campidoglio ha deciso di lasciare in gestione all’istituto pubblico di assistenza e beneficenza (Ipab) Asilo di Savoia lo stabile dove, dal 2019, è stata creata la “palestra della legalità”. Nei 2000metri quadrati del compendio, completamente ristrutturato dall’attuale concessionario, sono attivi oltre 20 corsi aperti al pubblico. Negli spazi confiscati alla criminalità è nato così un modello d'inclusione dal profondo impatto sociale.

Giovani e meno giovani possono andare a praticare attività come le arti marziali, la difesa femminile, il fitness, la danza. Dalla sua inaugurazione quasi 7mila persone hanno calcato la soglia di una palestra che, in una delle zone più periferiche della città, eroga corsi in buona parte gratuiti. Basti pensare che il 65% dei minori lì ci vanno senza dover far sborsare un solo euro alle relative famiglie. Un posto dove “talento e tenacia” sono diventate la parole chiave di un progetto che sa molto di rinascita e che gode, tra l’altro, della collaborazione del Centro sportivo dei carabinieri, con corsi di karate attivati da campioni olimpionici ed europei, quali sono Luigi e Lorena Busà.

La concessione per 40 anni all'Asilo di Savoia

La strada intrapresa, dopo la confisca dell’immobile, ha portato alla creazione della palestra che, lo scorso anno, è entrata definitivamente a far parte del patrimonio capitolino. E dal campidoglio, nella giornata del 29 febbraio, è arrivata la conferma della scelta fatta: si continua a scommettere su Asilo di Savoia. L'Assemblea capitolina ha infatti assegnato all'unanimità all'Asilo Savoia la gestione della Palestra della legalità, in via dell'idroscalo a Ostia, per 40 anni. "Vogliamo proseguire una storia iniziata ormai dal 2017 che ha visto un luogo simbolo della criminalità sul litorale trasformarsi in un luogo simbolo di inclusione sociale”, ha spiegato in Aula l'assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi.

“Allarghiamo di qualche metro la concessione all'attività della Asp Savoia che, anche grazie alla costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica, ha consentito di dare lavoro a 14 giovani e l'erogazione di 725 abbonamenti annuali gratuiti di cui 476 a minori riconosciuti dalla Asl e dal municipi - ha aggiunto Zevi - Prosegue il lavoro e l'impegno nell'implementazione della delibera 104, regolamento particolarmente prezioso dal punto di vista simbolico e anche dal punto di vista sportivo e sociale. Sì tratta di un bene confiscato - ha ricordato Zevi - quindi la gratuità è sostanzialmente obbligatoria e la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario”.