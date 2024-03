Palazzo del Governatorato, addio alle transenne. Dal municipio un milione per completare i lavori

Per i suoi cento anni il palazzo del Governatorato, sede del parlamentino locale di Ostia, sarà liberato dalle transenne. Il municipio ha infatti deciso di destinare le risorse giubilari, un milione di euro a disposizione di ciascun ente di prossimità, per completare un lavoro in sospeso da anni.

Un cantiere partito 10 anni fa

È dal 2014 che sulla torretta sono presenti dei ponteggi. Sono stati installati per consentire di restaurare i fregi in travertino che la decorano. In dieci anni però il palazzo progettato da Vincenzo Fasolo negli anni della bonifica e della successiva edificazione del quartiere, non sono stati sufficienti per terminare il lavoro. Lo saranno grazie alle risorse che, in previsione dell’evento giubilare, sono messe a disposizione di ciascun municipio.

Un palazzo simbolo di Ostia

“Con il restauro della torre del Governatorato i fondi del Giubileo diventano opportunità per riqualificare non solo le nostre strade, ma anche il nostro patrimonio culturale – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici ed al patrimonio Guglielmo Calcerano – La prima pietra del Palazzo del Governatorato di Ostia fu posta proprio cento anni fa, oggi celebriamo la storica sede del nostro municipio con l' avvio di un restauro da molto tempo atteso dalla cittadinanza”.

Un bene vincolato

L’operazione dovrà essere condotta in accordo con la soprintendenza perché il palazzo, uno degli edifici più riconoscibili e conosciuti di Ostia, è vincolato. “Abbiamo già ricevuto le prime indicazioni” ha spiegato l’assessore al Patrimonio “che ci consentiranno di arrivare al risultato sperato in tempo per il Giubileo”. Sulla questione si erano tornati ad accendere i riflettori nel 2022, grazie ad un provvedimento portato in aula da Fratelli d’Italia. A distanza di due anni da quell’atto, che chiedeva la ripresa dei lavori, sarà finalmente possibile completare i lavori.