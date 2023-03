La ZTL è solo sulla carta: a tre anni dall’approvazione niente varchi sulla strada

Rendere via dei Fabbri Navali una zona a traffico limitato. All’attenzione del consiglio municipale è tornata una proposta che, in passato, aveva già riscontrato un accordo unanime. Il passato cui si fa riferimento però risale al 2020 e, da allora, la strada che si trova ad Ostia e confina con piazza Anco Marzio, non ha conosciuto sviluppi.

Una strada senza uscita

“Quella è una via dove, una volta entrati, si deve uscire a retro marcia, perché è stretta e c’è chi parcheggia a lato della strada. Anche per questo era stata proposta l’istituzione di una zona a traffico limitato, che fosse ad appannaggio di chi abita o lavora in via dei Fabbri Navali” ha raccontato la capogruppo leghista Monica Picca. Via dei Fabbri Navali una parallela di lungomare Paolo Toscanelli, presenta anche un’altra peculiarità: è priva d’uscita.

Vi si accede da via degli Acilii ma sul lato opposto della strada, sono presenti degli arredi urbani, tre grandi vasi, che impediscono a chiunque di procedere oltre, in direzione piazza Anco Marzio.

L'accesso ai mezzi di soccorso

“Ho fatto degli accessi agli atti, perché sono anni che con Marco Mambro, il coordinatore municipale della lega stiamo seguendo la vicenda. Risulta che via dei Fabbri Navali è stata chiusa ‘per desunzione’, un concetto che non è mai stato chiarito, neppure in commissione. Andrebbe invece riaperta, rimuovendo gli arredi presenti, in modo da consentire almeno ai mezzi di emergenza di potervi entrare ed uscire senza farlo in retromarcia.

La Ztl rimasta sulla carta

La rimozione degli arredi "é la prima cosa che vogliamo sia fatta - ha chiarito la capogruppo leghista- dopodichè si proceda con l’istituzione della Ztl prevista”. A distanza di quasi tre anni, però, va verificata la disponibilità della nuova amministrazione a dare seguito a quest’ultima decisione, approvata all’unanimità ma rimasta sulla carta d’un verbale di commissione.