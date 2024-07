Vince tre milioni giocando 15 euro. A Ostia grande vincita al Gratta e Vinci

Tre milioni di euro, il massimo. Questa è la somma vinta da un fortunato giocatore presso il bar Capitan Caffè (Viale Capitan Casella) di Ostia grazie al gioco “La grande occasione”.

“Siamo felici per il fortunato giocatore ma anche per noi è una grande soddisfazione” – commenta a RomaToday il proprietario del bar. La vincita col gratta e vinci è datata 3 luglio 2024. Per vincere "basta" trovare i numeri vincenti nella sezione "i tuoi numeri" e ricevere il premio indicato oppure il bonus che moltiplica la vincita corrispondente. La massima vincita possibile col biglietto dal costo di 15 euro, è proprio 3.000.000 di euro.

A distanza di quasi due settimane il fortunato/a giocatore non si è ancora palesato. “Questo non è un bar di stazione” – specifica il titolare del Capitan Caffè – “Le persone che lo frequentano si conoscono ma non sappiamo chi è stato il fortunato vincitore”.

Al momento dunque il vincitore dei tre milioni di euro non si è mostrato e non ha mandato nessun ringraziamento al bar. “Ancora non abbiamo ricevuto nemmeno un biglietto, ma non importa. Lo aspettiamo qua” – conclude con un sorriso il proprietario.