Ostia Antica senza luce: la denuncia del consigliere Mantuano

Settimane di disagio per le strade di Ostia Antica che sono ancora al buio. Una situazione che sta creando disagi ai residenti e denunciata da Luca Mantuano, consigliere e vice capogruppo della Lega, nonché portavoce del Comitato 500.

I lampioni sono spenti da oltre due settimane con I cittadini hanno fatto diversi reclami alle autorità competenti segnalando il blackout di emergenza per l'illuminazione pubblica ma non hanno ricevuto assistenza. Diverse le strade afflite da questo da via Bagnoletto a via Rovolon.

"Questa situazione ha purtroppo generato anche due furti in due appartamenti proprio all'inizio di via Rovolon. I cittadini vivono ora nella paura visto che sono nella parte un po' più isolata, che dà verso la campagna" dice Mantuano che poi precisa che la sicurezza degli abitanti deve essere la priorità. "Assurdo che nonostante le infinite segnalazioni nessuno sia ancora intervenuto. Cosa si aspetta a intervenire?" conclude il consigliere.