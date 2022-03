Ostia, il municipio vuole far comprare al comune le palazzine di via Fasan

Il municipio X ha deciso di procedere compatto per garantire un futuro più sereno ad un’ottantina di famiglie che vivono in via Fasan. Sono quelle che abitano ai civici 9,15, 23 e 29. Appartamenti affittati dal comune, ma di proprietà di una società privata, la Larex spa.

Le palazzine della Larex

“Non parliamo delle note case di sabbia, che sono un migliaio di appartamenti ex Armellini su cui è avviato un processo di acquisizione – ha spiegato Marco Possanzini – quelle oggetto della mozione sono infatti quattro palazzine di proprietà della Larex. Se non le chiamiamo di sabbia è solo per non sovrapporre le due questioni perché a ben vedere, sono ugualmente immobili che necessitano di una profonda manutenzione, per consentire a chi le abita di vivere in sicurezza”.

Sui 4 quattro immobili, per cui il comune paga alla proprietà ogni anno oltre 416mila euro di affitto, nel 2017 c’è stato anche un contenzioso al Tar, da cui l'amministrazione comunale è uscita sconfitta. Però adesso, per l’ente di prossimità, è giunto il momento di riallacciare il dialogo. Prevedendo il coinvolgimento della proprietà, del Campidoglio e dei cittadini.

Lo sgombero da scongiurare

Dal palazzo del governatorato, infatti, è arrivata la richiesta di attivare un “tavolo interdipartimentale”, “al fine di prevenire ogni forma di sgombero coatto con conseguente emergenza sociale”. Lo sgombero potrebbe avvenire per la necessità di liberare i locali durante l'avvio dei pur necessari lavori manutentivi. Ma trattandosi di oltre 80 famiglie, si pone la questione di reperire altri alloggi di edilizia residenziale pubblica dove allocarle. Più facile a dirsi che a farsi.

Luce alla fine del tunnel

Lo sgombero è dunque una possibilità da scongiurare. Come? Il municipio ha le idee chiare. Per l'ente di prossimità bisogna provare a farlo,s ondando, da parte della Larex, l’intenzione a vendere questi immobili che, sempre per il municipio, potrebbero esser acquisiti proprio dal Campidoglio. “Prima, però, occorre ottenere una stima precisa del loro reale valore di mercato da parte di un ente terzo – ha spiegato Possanzini – perché sono palazzine molto ammalorate”. L'ipotesi che è stata suggerita dal palazzo del Governatorato è quella di affidarsi all'Agenzia delle Entrate. Ma è un percorso ancora da costruire. Tuttavia regna l'ottimismo. Perchè, ha dichiarato il capogruppo di Sinistra civica ecologista, “dopo tanti anni si vede la luce alla fine del tunnel”.