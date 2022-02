Via dei Pescatori chiusa da settimane: mancano le verifiche del Campidoglio

Le transenne sono rimaste al loro posto in via dei Pescatori. L’origine della profonda crepa che, all’altezza della ferrovia Roma Lido, si è aperta sul cavalcavia non è ancora stata chiarita.

Il ritardo nei controlli

Per provvedere alla riparazione del manto stradale il municipio X attende le verifiche dei tecnici di Roma Capitale. Solo che, questi controlli, tardano ed essere effettuati. “Non è più tollerabile che un'arteria importante come via dei Pescatori resti chiusa per l’inefficienza del Campidoglio” hanno protestato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara ed Alessandro Ieva, il capogruppo grillino in municipio. Sono infatti trascorse quasi tre settimane dalla sistemazione delle transenne che complicano il collegamento tra il lungomare e la zona di Casalpalocco.

I disagi causati dalla chiusura

“I lavori sono fermi e le ambulanze da quasi un mese sono costrette a percorrere altri itinerari allungando i tempi di soccorso. Anche i residenti del Borghetto dei Pescatori e le attività commerciali che insistono nella zona sono tagliati fuori a causa della chiusura della strada” hanno sottolineato i due consiglieri che, oltre a sollecitare un intervento di Gualtieri, hanno polemizzato anche nei confronti del minisindaco Falconi. Il ritardo nella riapertura della strada, agli occhi dei due grillini, dimostrerebbe infatti che non siano stati compiuti passi in avanti sul piano del decentramento da parte del presidente municipale che, “in campagna elettorale, aveva promesso di battere i pugni sul tavolo per chiedere autonomia e poteri”.

L'iniziativa del municipio

La narrazione dei pentastellati, però, non ha trovato d'accordo l'amministrazione locale. “Il municipio X ha tempestivamente richiesto ai tecnici di Roma Capitale, unici competenti a stabilire le cause del dissesto del cavalcaferrovia, di effettuare un sopralluogo congiunto” ha spiegato a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano, che si è dichiarato pronto ad inviare “un altro sollecito formale” al Campidoglio.

In attesa dei tecnici

Sul problema verificatosi Calcerano ha provato a togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa, puntando l’indice su quanto è stato fatto, negli ultimi anni, per monitorare lo stato di salute del cavalcaferrovia. Perché, ha obiettato Calcerano, “è difficile pensare che su una infrastruttura di tale importanza e dimensioni, i problemi derivino da chi sta governando solo dallo scorso novembre”. Al di là delle responsabilità pregresse, resta l'onere d'intervenire sul tratto danneggiato del cavalcaferrovia. Previo sopralluogo dei tecnici capitolini.