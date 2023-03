La Via Crucis con i senza dimora ad Ostia

Martedì 28 marzo alle ore 19:00 presso il centro di accoglienza straordinario promosso dalla Caritas diocesana e dalle comunità di Ostia nella parrocchia Santa Maria Regina Pacis (Piazza Regina Pacis 13) la Via Crucis insieme alle persone senza dimora.

Si tratta di una iniziativa della Caritas di Roma in collaborazione con il Municipio X di Roma, che vede coinvolti i volontari delle parrocchie nelle prefetture 26 – 27 – 28 della diocesi di Roma, coordinati da operatori sociali professionali. Sono oltre dieci le parrocchie impegnate con gruppi di volontari per garantire anche i pasti e l’animazione sociale per le persone accolte. La liturgia sarà presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma che poi si fermerà poi a cena con gli ospiti della struttura.

Il centro di accoglienza è l'unico ad Ostia e la sua struttura composta da tre tensostrutture attrezzate e riscaldate messe a disposizione da Croce Rossa Italiana può ospitare ogni notte 16 persone, che resterà aperta fino al 30 aprile. Un punto di riferimento per gli almeno 400 senza fissa dimora di Ostai per Don Giovanni Vincenzo Patanè, parroco di Santa Maria Regina Pacis: “È Un’iniziativa che è stata possibile realizzare grazie soprattutto ai volontari, che ci hanno stupito positivamente e sono molti di più di quelli che ci aspettavamo. Vengono con entusiasmo, con amore e spirito di servizio da tutte le parrocchie del territorio. Con questa struttura di accoglienza vogliamo anche far capire che i poveri sono i nostri ed è giusto che ce ne prendiamo cura. Spero che questa esperienza si possa ripetere anche l’anno prossimo e che possa in futuro diventare qualcosa di più stabile e duraturo”.