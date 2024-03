Tromba d’aria ad Ostia: danneggiate la cabine sul lungomare

Ancora un conto salato. Le spiagge di Ostia non devono solo pagare un pesante tributo all’azione erosiva delle mareggiate. Anche le trombe d’aria, come quella che si è verificata nella serata di domenica 3 marzo, contribuiscono a depauperare le strutture presenti sul litorale romano.

Le cabine divelte dal vento

A fare le spese dell’azione del vento che, verso le ore 19, ha cominciato a superare la velocità di 100 km/h, sono state le cabine. Alcune sono state spostate all’indietro, in altre il tetto di legno è stato totalmente sradicato. Una delle strutture adibite ai bagnanti si è ribaltata, altre sono collassate o hanno perso porzioni di ringhiera. Niente che non sia già accaduto in passato ma anche per questo, le perdite, rischiano di traformarsi nella classica goccia che fa traboccare il vaso.

Appena un mese fa, nella zona di Ostia Ponente, uno stabilimento aveva suonato l’ennesimo campanello d’allarme. In quel caso perché, il “mare grosso”, aveva divelto parti della struttura rendendo impraticabili spazi dedicati alla ristorazione ed anche intere porzioni di spiaggia. Vani, in quel caso, erano risultati i sacchi di sabbia sistemati per contenere l’azione distruttiva delle onde. Allora a lanciare un appello alle istituzioni era stato il gestore del Capanno Beach Club. Questa volta tocca al titolare della Nuova Pineta.

I danni per gli stabilimenti

“Noi, come la Vecchia Pineta, questa volta siamo stati quelli che hanno subito più danni - ha commentato Franco Petrini – e questa volta il criticato lungomuro ha contribuito a contenere i materiali divelti dal vento che, in assenza della ringhiera e del muretto, avrebbero potuto finire per strada”. Quante sono le cabine che adesso attendono di essere manutenute? “Non ho ancora fatto il conto delle perdite, è andata già una ringhiera, sono stati distrutte 5 cabine e danneggiate un’altra quindicina su un totale di 120” ha spiegato il titolare della NuovaPineta-Pinetina.

“La verità è che i danni maggiori li stiamo pagando, e purtroppo non da oggi, all’azione del mare. Sono le onde che hanno eroso la spiaggia e distrutto le cabine, a metterci più in difficoltà. Vale per noi, come per realtà storiche come il Kursaal, volendosi limitare a citarne soltanto una”. È il problema che vivono soprattutto gli stabilimenti di Ostia Levante che attendono lavori più risolutivi come quelli che sono stati effettuati ad Ostia Ponente, il fronte costiero meno danneggiato dalle mareggiate.