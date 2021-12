Tritovagliatore di Ostia: i cittadini chiedono garanzie su sicurezza e durata dell’impiego

L’obiettivo di eliminare i cumuli di immondizia “entro Natale”, promesso dal sindaco sin dalla campagna elettorale, passa per la riaccensione del tritovagliatore di Ostia.

L'indicazione di Ama

Tra mezzi fermi ai box o in coda davanti i pochi siti di trattamento, ed il deficit impiantistico della Capitale, la messa in funzione dell’impianto dio via dei Romagnoli, che in passato aveva creato non poche polemiche, è stata suggerita da Ama. Ed il Campidoglio è interessato a raccogliere l’indicazione, perché non restano molte carte da giocare se si vuole ridurre la quantità di rifiuti ancora presenti nelle strade.

La sicurezza dell'impianto

La riaccensione del tritovagliatore di Ostia, però, comporta l’avvio di una serie di manutenzioni. E soprattutto necessita di verifiche in corso d’opera, come quelle che sono state promesse sia dal municipio X che dalla commissione ambiente di Roma Capitale. Perché il suo utilizzo continua a creare un po’ di apprensione, anche tra i cittadini. “In primo luogo, vogliamo accertarci della completa messa a norma della struttura ed in particolare del corretto utilizzo di filtri per eliminare le polveri sottili sia all'interno che all'esterno dell'area” ha fatto sapere il comitato di quartiere Ostia Antica Saline, commentando la notizia della possibile riaccensione dell’impianto.

Acceso per i rifiuti del territorio

Ci sono anche altre questioni, però, che gli abitanti si stanno ponendo. Vogliono infatti sapere “ se l'eventuale utilizzo dell'impianto sarà limitato al solo periodo di emergenza e se tratterà solo i rifiuti del territorio”. Su quest’ultimo aspetto, il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri, aveva fatto sapere che “la volontà manifestata da Ama” era quella di “utilizzare il tritovagliatore di Ostia per il trattamento dei rifiuti prodotti in X Municipio”. Le trecento tonnellate che l’impianto può trattare, quindi, dovrebbero essere solo quelle prodotte nel territorio amministrato dal presidente Falconi. Resta da comprendere “in maniera dettagliata le attività che hanno portato al superamento dei problemi passati” ha spiegato lo stesso Palmieri che, sulla questione, ha chiesto spiegazioni all’assessorato di Sabrina Alfonsi.

Un auspicio dal territorio

A margine delle richieste, i residenti di Ostia Antica hanno avanzato anche un auspicio. “La questione del tritovagliatore, coinvolge anche il tema della raccolta differenziata che dovrà essere necessariamente migliorata su tutto il territorio del litorale, compreso il nostro quartiere. In questo senso – ha aggiunto il cdq di Ostia Antica Saline - i cittadini auspicano una politica seria di diminuzione degli imballaggi,affinché ci sia una reale riduzione di rifiuti indifferenziati e non ci sia più la necessità di dover utilizzare i TMB”.