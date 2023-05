Gli appuntamenti di maggio col Tour della Costituzione

Continua il tour della Costituzione nei municipi di Roma, l'iniziativa promossa per i settantacinque anni della Costituzione Italiana. Nel mese di maggio, il tour toccherà i municipio X e III.

Lunedì 8 maggio primo appuntamento mensile per il municipio X. Alle ore 10:00 presso il Teatro del lido di Ostia (via delle Sirene 22) si discuterà l'articolo 34 il "diritto allo studio". Lunedì 15 maggio invece alle ore 10:00 sede della discussione sull'articolo 3 "tutela della pari dignità sociale" sarà l'aula magna del Liceo Giordano Bruno, in via della Bufalotta 594.

Questo ciclo di incontri punta a raccontare ai giovani del territorio romano le conquiste e le nuove sfide della Carta Costituzionale.