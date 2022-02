Usura e spaccio, il municipio X punta sull’osservatorio sicurezza: "Nessuno sarà lasciato solo"

Il municipio X, le forze dell’ordine e la Ascom insieme per contrastare i fenomeni criminali che imperversano nel territorio. A partire dall’usura e dallo spaccio di stupefacenti.

La rete a supporto dei cittadini

Gli sforzi messi in campo per contrastare l’usura e lo spaccio, nel territorio del municipio X, vanno affrontati in chiave sinergica. Perché per contenere questi fenomeni occorre l’impegno di più soggetti, comprese le istituzioni locali. “Abbiamo creato un osservatorio sulla sicurezza su cui puntiamo molto – ha fatto sapere il minisindaco Mario Falconi – oltre al municipio ne fa parte la Prefettura, tutte le forze dell’ordine e le associazioni dei commercianti. Insieme abbiamo costituito una rete che servirà anche ad informare i cittadini sulle possibilità offerte in tema di contrasto".

La conoscenza del fenomeno

Il secondo incontro di questo osservatorio si è svolto lo scorso 10 febbraio. "Ci riuniremo a cadenza mensile, convocando di volta in volta soggetti esterni in grado di aiutarci nei nostri obiettivi. Ad esempio, nell’ultimo incontro, sono intervenuti anche i medici della Asl Rm3 la cui presenza è stata utile per avere un quadro sulle tossicodipendenze. Perché prima di individuare una cura, e lo dico da medico – ha sottolineato Falconi – occorre diagnosticare bene il male di cui si soffre".

L'usura in espansione

L’appuntamento del tavolo per la sicurezza è stato incentrato anche sul tema dell’usura. Si tratta di un fenomeno, ha spiegato valeria Strappini, presidente di Ascom Confcommercio Roma litorale “aumentato del 50 per cento solo nella regione Lazio e del 19 per cento sul territorio di Ostia. Con l'emergenza sanitaria ed economica – è stato ricordato – le aziende sono sempre più all'attenzione degli usurai, perché c'è crisi di liquidità”. Proprio la Ascom da gennaio ha attivato uno sportello antiusura, in piazzale della posta 2, ad Ostia.

Nessuno sarà lasciato solo

“Le forze dell'ordine mi hanno detto che e' più facile che un commerciante chieda aiuto ad un altro commerciante, quindi alla nostra associazione, piuttosto che alle forze dell'ordine – ha spiegato la presidente di Ascom Confcommercio Roma litorale Valeria Strappini che, sintentizzando la funzione assolta dal nuovo tavolo sulla sicurezza ha dichiarato: “é servito per far capire agli imprenditori che nessuno sarà lasciato solo”..