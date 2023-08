Tartarughe marine, filmata la prima schiusa ad Ostia. Sono già decine i nuovi nati

Sono arrivati a quattordici i nidi di tartaruga marina (Caretta caretta) scoperti sulle spiagge del Lazio. Un record per gli arenili della regione dove, in questi giorni, sono cominciate anche le schiuse.

La delicata fase della schiusa

Ad Ostia, all’altezza dello stabilimento balneare La Bussola, nella serata di domenica 20 agosto sono nati i primi piccoli della preziosa testuggine. In quella spiaggia sono presenti due nidi, monitorati dai volontari della rete regionale TartaLazio che, insieme alla Capitaneria di Porto, verificano non vi siano interferenze umane durante il delicato momento della nascita.

La schiusa avviene dopo 50/60 giorni, solitamente durante le ore notturne. Ed è per questo che, nel tratto di arenile dove sono presenti i due nidi, dalle 20 di sera fino alla mattina, ai bagnanti sono vietate alcune attività che potrebbero arrecare disturbo ai piccoli. Appena usciti dal guscio vengono devono raggiungere il mare ma la presenza di fonti luminose, potrebbe indurli a sbagliare strada, con conseguenze potenzialmente letali.

Le tartarughe marine a Roma

A distanza di una dozzina di giorni dalle prime schiuse, che hanno interessato le coste della provincia di Latina, rispettivamente a San Felice Circeo (9 agosto) ed a Foce Verde (6 agosto) è quindi arrivato anche il momento delle nascite a Roma. Ad Ostia, si trovano anche le uova che una Caretta caretta aveva deposto a fine giugno, in una spiaggia di Fiumicino. Sono state trasferite perché, era stato spiegato in quell'occasione, per "l'elevato numero e densità di ombrelloni presenti" non era stato possibile trovare un altro posto dove traslocarle a Fiumicino.