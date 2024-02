Anche Ostia vuole il suo talent corner: sarà allestito con "vista sul mare"

Un “talent corner” anche ad Ostia, magari con vista sul mare. È questa la richiesta che è stata presentata in municipio X per far approdare sul litorale il totem amplificato che, a Roma, è stato lanciato dal sindaco alla stazione Cipro.

La proposta arrivata in municipio

Non ci sono soltanto i contesti “urban” a prestarsi all’iniziativa che, nella Capitale, è stata infatti replicata nel parco Marconi. Dopo l’affaccio sul Tevere, quindi, potrebbe essere la volta di portare un “talent corner” anche in piazza Anco Marzio, nell’isola pedonale che si trova a pochi metri dall’iconico pontile di Ostia. “Vogliamo un municipio e una città innovativa, che dia opportunità, a chi vuole gratuitamente esibirsi in pubblico, di poterlo fare senza particolari difficoltà”ha premesso il consigliere Raffaele Biondo, attuale presidente della commissione politiche giovanili del municipio X.

Piazze che diventano palcoscenici

L’idea è già stata sperimentata con successo. Grazie alla sinergia attivata tra la start up “Open stage” ed il Campidoglio, è possibile attivare dei “talent corner”. Si tratta di “piazze reali che si trasformano temporaneamente in palcoscenici in cui poter mostrare il proprio talento, ma soprattutto socializzare attraverso il linguaggio universale della musica” aveva spiegato in occasione dell’inaugurazione alla stazione Cipro, il presidente della commissione comunale alle politiche giovanili Lorenzo Marinone.

Come funziona il talent corner

Il funzionamento è semplice. Attraverso una app si prenota il proprio turno. Così facendo si accede ad un totem amplificato che dispone di un microfono e di alcuni attacchi per jack audio ai quali collegare i propri strumenti. In alternativa, per riprodurre dei brani musicali, si possono utilizzare anche gli smartphone che, evidentemente, vanno sempre collegati al totem. In questo modo si creano degli spazi dove, le persone, possono esprimere il proprio talento. “È una nuova forma di condivisione culturale, dalla quale speriamo possano emergere nuovi talenti e, perché no, si possano scoprire anche i nuovi Måneskin” aveva auspicato Marinone.

Dal mare di Ostia a quello di Sanremo

“Con un sistema di prenotazioni tramite app sarà possibile animare la Piazza centrale del nostro municipio” ha sintetizzato Biondo che, oltre all’aspetto legato all’intrattenimento gratuito, ha voluto evidenziare anche un altro obiettivo. Con i “talent corner” infatti “sarà possibile aiutare i musicisti, soprattutto i più giovani, a farsi strada in un mondo purtroppo ancora troppo competitivo”. E chissà che l’isola pedonale, il salotto buono di Ostia, non possa trasformarsi in un trampolino di lancio per futuri artisti. Dal mare di Roma a quello di Sanremo, il passo potrebbe essere più breve del previsto.