Lavori finanziati e bando aggiudicato, la strada di Ostia Antica però resta off limits

C’è una sbarra di metallo che rende via Giovanni Patroni una strada senza uscita. E’ in attesa di essere rimossa come, del resto, la stessa strada attende da anni di essere opportunamente manutenuta.

Le aree di pregio di Ostia Antica

Via Patroni si trova ad Ostia Antica a poca distanza da uno degli ingressi al parco archeologico. Del resto, la strada, dista poche decine di metri anche dal castello di Giulio II e quindi dal borgo rinascimentale che lo fiancheggia. Nonostante la vicinanza a monumenti e siti d’interesse tutt’altro che locale, le condizioni di via Patroni non migliorano.

I fondi a disposizione dal 2021

L’intenzione di creare un collegamento tra la strada ed il resto dell’abitato, cosa che implica la rimozione della sbarra e la realizzazione di un tappetino d’asfalto, è stata a più riprese manifestata dall’amministrazione. Nel 2021 l’intervento è rientrato nel piano d’investimenti triennale che destinava, all’operazione, 345mila euro. E’ stata avviata anche la progettazione e la messa a gara dell’intervento che, però, ad oggi non è stato realizzato.

Bando già assegnato e cantiere mai partito

“L’amministrazione pentastellata – ha rimarcato il capogruppo M5s Alessandro Ieva – aveva già finanziato i lavori compresi nel piano d’investimenti e l’appalto – ha aggiunto, in una nota firmata anche con gli altri consiglieri grillini – è stato aggiudicato lo scorso dicembre dall’attuale amministrazione”. La domanda che si pongono i pentastellati è la stessa che si stanno facendo molti residenti: quanto tempo deve passare perché un appalto aggiudicato, si trasformi in un cantiere? Il quesito è oggetto di un’interrogazione a cui il presidente Mario Falconi, titolare della delega alla mobilità e l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo CalCerano, sono chiamati a rispondere nella prossima seduta di consiglio.

Una strada importante in chiave turistica

L’interesse verso l’apertura e la sistemazione della strada, non è solo in funzione di chi la abita. Il quartiere, negli anni, è cresciuto ma il suo sistema viario è rimasto pressoché invariato.“La rimozione della sbarra – hanno ricordato i pentastellati – è importante perché consente di migliorare il sistema viario locale” ed anche perché consente “un utilizzo più efficiente dell’area intorno alla strada, ad oggi unico spazio disponibile per la sosta”. E’ lì che precedente amministrazione aveva avviato la progettazione di “un nuovo parcheggio” ha ricordato Ieva, “da realizzare per “turisti e residenti”. E d’altra parte quel proposito è stato implicitamente considerato anche dall’attuale maggioranza che, alla ricerca di spazi adeguati da attrezzare per la sosta dei camper, ha suggerito anche l’area di via Giovanni Patroni. Condizione essenziale perché ciò avvenga, è che parta il cantiere per l'attesa sistemazione della strada.