Fabio cameriere oltre l'autismo grazie al Gusto Glam di Ostia

Un'altra bella storia di lavoro e inclusione promossa dalla Fondazione Roma Litorale e che vede protagonista Fabio ragazzo di trentaquattro anni e affetto da autismo e Gusto Glam, ristorante di Ostia.

Fabio, sostenuto dal 2007 dalla Fondazione, nonostante tante difficoltà ha trovato il suo spazio ed ha iniziato il suo tirocinio protetto al ristorante sul litorale romani. Il 34enne tre volte a settimana aiuta i camerieri a sistemare la sala, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, pulire il bancone e serve ai tavoli.

Soddisfatto dell'inserimento nel mondo della ristorazione di Fabio, Gianluca Stampone del Gusto Glam: " Più passa il tempo più riesce a memorizzare e capire le dinamiche di un lavoro complicato come quello della ristorazione. Spesso e volentieri è lui a insegnare qualcosa a noi. Consiglio a qualunque imprenditore di provare questa esperienza che ti restituisce tantissimo e ti accresce. Il fatto che ci sia un tutor messo a disposizione dalla Fondazione Roma Litorale è importantissimo e agevola di molto il rapporto con lo staff e l’inserimento lavorativo”.

"Fabio è un esempio di come, costruendo progetti di vita da molto piccoli, anche di fronte a fragilità che sembrano escludenti e in presenza di aziende virtuose come Gusto Glam che ringrazio per la possibilità che ci ha dato, si possano avviare tirocini potetti grazie ai quali consentire anche a ragazzi inabili al lavoro di sentirsi parte di un contesto lavorativo, rendersi utile e trovare grande giovamento e felicità” commenta Stefano Galloni, direttore generale della Fondazione Roma Litorale.