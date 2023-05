Spiagge libere, al lavoro per riqualificare i bagni pubblici: “Risparmieremo su affitto wc chimici”

Riqualificare il patrimonio edilizio deputato ad offrire servizi pubblici nelle spiagge libere. E’ questo l’obiettivo a cui sta lavorando l’amministrazione municipale, quella ad oggi deputata a gestire il litorale cittadino.

La riqualificazione dei bagni pubblici

I lavori sono da poco iniziati in un edificio situato su una delle spiagge libere di Ostia ponente. “Ospitava bagni pubblici ed anche dei locali adibiti a magazzino” ha spiegato il presidente della commissione turismo Raffaele Biondo. La struttura, da molti anni abbandonata, era stata in passato impiegata come rifugio da persone senza fissa dimora. Vandalizzata e dimenticata, era un rudere che di certo non migliorava l’appeal dell’arenile.

Il risparmio per l'amministrazione

“Con la commissione avevamo chiesto di riqualificare le strutture presenti sulle spiagge libere perché, così facendo, l’amministrazione avrebbe avuto sul lungo termine un risparmio sostanzioso – ha commentato Biondo – Si pensi che, ad oggi, spendiamo circa 190mila euro l’anno, al netto d’iva, per l’affitto dei wc chimici”. Soldi che in prospettiva si potranno risparmiare puntando sul rilancio di questi manufatti che versano in condizioni di profondo degrado.

I prossimi interventi

Altri spazi su cui l’amministrazione sta focalizzando l’attenzione sono quelli che si trovano, sempre ad Ostia Ponente, a sinistra dello stabilimento Bahia beach. Si tratta di un edificio in legno e muratura presente sull’arenile antistante l’ex colonia marina. “Anche in quel caso – ha spiegato il presidente della commissione – l’intenzione è di ripristinare una struttura deputata ad offrire servizi”. Il cantiere però non partirà subito e l’edificio in questione, non sarà a disposizione per la stagione balneare 2023, la cui partenza quest'anno è stata posticipata al 10 maggio.

I bagni pubblici dei Cancelli

Sono invece stati riqualificati altri servizi igienici. “Buona parte dei bagni presenti nelle spiagge libere di Castel Porziano sono stati interessati da recenti interventi di ripristino” è stato spiegato dal consigliere municipale. Sono quelli, in muratura, situati ai “Cancelli”. In attesa di sapere se i chioschi, finiti sotto sequestro, torneranno a disposizione, gli utenti che prediligono le dune di Castel Porziano alle spiagge di Ostia, potranno contare almeno sui servizi igienici.