Ostia, la stagione balneare parte in salita: “Le spiagge libere sono senza bagnini”

Il primo maggio parte la stazione balneare. A tre settimane dall’ufficiale apertura degli stabilimenti, ci sono ancora delle incognite da chiarire sull’utilizzo dell’arenile dove non sono presenti i balneari.

Spiagge libere senza bagnini

“A Ostia è caos spiagge libere perché qui mancheranno gli assistenti di salvataggio, ma soprattutto nelle spiagge che non sono state assegnate non ci sarà chi svuoterà i cestini dei rifiuti, pulirà la spiaggia, chi pulirà i bagni e farà la guardiania durante la notte” ha fatto notare Paolo Ferrare, il consigliere capitolino del M5s.

Il bando per la stagione 2022

Il bando per l’assegnazione delle spiagge libere, è stato pubblicato a marzo ed è scaduto lo scorso 6 aprile. L’avviso pubblico, che metteva a gara 9 spiagge tra lungomare Duca degli Abruzzi, lungomare Toscanelli e lungomare Vespucci, ha avuto un esito deludente. L’amministrazione Falconi puntava infatti sui privati per una serie di servizi, dalla pulizia dell'arenile all'assistenza bagnanti che lo scorso anno erano garantiti, ma solo nel fine settimane, con fondi municipali.

La gestione delle spiagge libere

“Sono solo quattro le spiagge libere che a Ostia verranno assegnate temporaneamente ai privati e che quindi potrebbero avere il servizio di salvataggio. Per le altre cinque nonché per quelle di Castel Porziano e Capocotta, il X Municipio sta ancora lavorando al bando per assicurare l'assistenza ai bagnanti – ha sottolineato Ferrara – Senza contare il fatto che le quattro dove sono arrivate le proposte non è detto che verranno assegnate, perché bisogna verificare che i partecipanti abbiano i requisiti necessari e che le proposte siano conformi”.

La spiaggia per i cani

All’avvio della stagione, che si chiuderà il 30 settembre, mancano però soltanto tre settimane. Anche sul “bau beach”, Ferrara ha segnalato che “al momento non ci sono bandi per un affidamento sicuro della spiaggia dei cani”. L’assessora municipale al turismo, Antonio Caliendo,al riguardo ha però fatto sapere che l’amministrazione Falconi garantirà sicuramente l’utilizzo l’accesso agli animali domestici nel cosiddetto “cancello zero di Castelporziano”. Ed è al vaglio la possibilità di mettere a disposizione anche una seconda spiaggia libera, ad Ostia Ponente, che però non sarà la stessa, vicino al porto turistico, che era stata attivata durante l’amministrazione cinque stelle.