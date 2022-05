Ostia, il municipio è a caccia di bagnini: servono per le spiagge libere rimaste senza concessionari

Il 14 maggio è partita ufficialmente la stagione balneare. Per alcune spiagge del litorale romano, però, c’è ancora una questione da affrontare. Ed è quella che riguarda il servizio di salvataggio.

La presenza dei bagnini, negli stabilimenti che hanno visto rinnovarsi la concessione fino al termine dell’anno, deve essere garantita dagli stessi gestori balneari. Discorso analogo va fatto per le spiagge libere che sono state assegnate, per l’anno in corso, grazie al bando che è stato pubblicato dal municipio X. Ma non tutte e 9 messe in gara hanno ricevuto delle offerte.

La ricerca dei bagnini per tre spiagge libere

Per tre spiagge libere di Ostia Ponente non sono state presentate delle richieste. Né l’amministrazione locale è riuscita a darle in gestione ai privati che, pur ritenuti idonei, non si erano aggiudicati gli arenili per i quali avevano presentato delle offerte. Su queste tre spiagge, quindi, l’amministrazione municipale deve correre ai ripari. E la giunta Falconi lo ha fatto, il 19 maggio, firmando un provvedimento con cui si delega il direttore municipale “a promuovere tutti gli atti necessari per predisporre il servizio di salvamento e salvataggio in mare”.

Senza bagnino anche la spiaggia dei cani

Tra le spiagge libere “c’è anche quella destinata ai cani” ha spiegato il presidente Mario Falconi. Quest’anno infatti sono due gli arenili a disposizione degli animali d’affezione. Uno si trova sul versante di Castel Porziano e l’altro, come aveva annunciato il minisindaco, sul lato di Ostia Ponente. Ed è per quest’ultima che è stata attivata la ricerca, da concludere “nel più breve tempo possibile” si legge nell’atto firmato dalla giunta.

Servizio di salvataggio 7 giorni su 7

La ricerca dei bagnini, nelle spiagge libere di Ostia Ponente, dovrà rispondere agli stessi criteri di quelli che sono impiegati negli arenili che hanno beneficiato di un concessionario. “Vogliamo che il servizio sia garantito sette giorni su sette, fino al termine della stagione balneare” ha dichiarato Falconi, sentito da Romatoday. Significa andare oltre quanto era stato fatto nel corso della precedente amministrazione quando l’attività di salvamento, a maggio e settembre, era stata garantita soltanto nel fine settimana.

Le spiagge in questione sono quelle relative ai lotti 2, 3 e 4. Ognuno di questi occupa uno spazio di arenile che si estende per 190 metri e che va dal lungomare Duca degli Abruzzi 42 a via dell'Idrovolante.