Lettini e sdraio sulle spiagge libere di Ostia: il municipio vuole darle in concessione

Le spiagge libere di Ostia saranno date in concessione. Il municipio X ha deciso di non proseguire sulla strada della gestione diretta, molto onerosa per l’amministrazione, per puntare invece sui privati.

Gli oneri per i concessionari

Gli operatori interessati ad ottenere la concessione, che resta valida da maggio al 30 settembre e che non prevede proroghe, dovranno garantire una serie di servizi che fino allo scorso hanno erano a carico dell’amministrazione. Si va dall’assistenza dei bagnanti alla pulizia dell’arenile, da fare almeno una volta al giorno. I futuri concessionari dovranno tenere in considerazione anche le necessità delle persone con disabilità, a cui dovranno essere garantiti servizi igienici adeguati e percorsi, fino alla battigia, che siano per loro fruibili.

Il ritorno economico dei futuri concessionari è dato dalla possibilità di noleggiare, a prezzi calmierati, ombrelloni, lettini e sdraio forniti dall’amministrazione municipale.

I costi sostenuti dal municipio

“Finora è stato il municipio a garantire la gestione delle spiagge libere, provvedendo a fare i bandi per la gestione dei singoli servizi, dalla pulizia all’assistenza dei bagnanti ” ha spiegato il consigliere democratico Raffaele Biondo. Ad un prezzo che, per lo scorso anno, “ha superato i due milioni di euro”. A fronte di tale esborso, però, non è stato possibile garantire lo stesso livello di servizi che si attendere di ottenere dagli operatori privati.

“Con i pochi fondi a disposizione si era creata una disparità tra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere. Per queste ultime, ad esempio, era stato possibile garantire l’assistenza bagnanti, sette giorni su sette, solo nei mesi di luglio ed agosto”ha spiegato Biondo. Durante il resto della stagione balneare, il servizio era effettuato solamente nel fine settimana.

La speranza dell’amministrazione è che ci siano privati interessati a coprire per tutti i 153 giorni della concessione i servizi attesi nelle spiagge libere. E se non dovessero arrivare offerte? Per i lotti che non riceveranno proposte da parte dei privati, la delibera prevede che sarà l’amministrazione a doversi fare carico delle spese. Il bando, visto l'approssimarsi della bella stegione, è in stesura.

I lotti in concessione

lotto 1 – Spiaggia libera Lungomare Duca degli Abruzzi, dal civico 60 al 42 (190 mt);

lotto 2 – Spiaggia libera Lungomare Duca degli Abruzzi, dal civico 42 al 36 (190 mt);

lotto 3 – Spiaggia libera Lungomare Duca degli Abruzzi, dal civico 36 al 30 (190);

lotto 4 – Spiaggia libera Lungomare Duca degli Abruzzi, dal civico 30 a via dell’Idrovolante (190 mt);

lotto 5 – Spiaggia libera Lungomare Duca degli Abruzzi, da via dell’Idrovolante ad “Aneme e core” (190 mt);

lotto 6 – Spiaggia libera Lungomare Paolo Toscanelli, tra gli stabilimenti “Aneme e Core” e “Village” (50 mt);

lotto 7 – Spiaggia libera Lungomare Paolo Toscanelli, tra il chiosco Bahia e lo stabilimento “La Conchiglia” (122 mt);

lotto 8 – Spiaggia libera Lungomare Caio Duilio, tra gli stabilimenti “Delfino” e “Belsito” (34 mt);

lotto 9 – Spiaggia libera Lungomare Amerigo Vespucci, tra gli stabilimenti “Bungalow” e “la Bonaccia” (103 mt).