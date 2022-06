Spiagge libere ancora senza bagnini, il municipio ammette: "Stiamo avendo difficoltà"

Mancano i bagnini sulle spiagge libere di Ostia. Non su tutte, ma su quelle che sono direttamente gestite dall’amministrazione municipale.

La ricerca dei bagnini

“Stiamo avendo delle difficoltà di reperimento, perché i bagnini non sono tantissimi e gli stipendi che vengono corrisposti alla categoria, hanno spinto molti a cercare fortuna altrove – ha ammesso il minisindaco Mario Falconi – comunque li stiamo continuando a cercare”. Le spiagge in questione sono quelle relative ai lotti 2, 3 e 4. Ognuno di questi occupa uno spazio di arenile che si estende per 190 metri e che va dal lungomare Duca degli Abruzzi 42 a via dell'Idrovolante.

Un servizio da garantire tutti i giorni

Ad un mese esatto dall’avvio della stagione balneare, quindi, l’amministrazione resta alla ricerca dei bagnini. Ma solo per quelle spiagge libere che l'ente di prossimità aveva messo a bando ma per le quali non sono pervenute offerte. Sono in altri termini rimaste prive di concessionari per la stagione in corso. Ma va ugualmente garantita la sicurezza dei bagnanti che, il municipio X, aveva dichiarato di voler tutelare sette giorni su sette, per tutta la durata della stagione balneare. Quelle spiagge “sono comunque fruibili e l’assenza dei bagnini è segnalata con degli appositi cartelli” ha specificato l’amministrazione municipale.

L'apertura delle spiagge per cani

C’è una novità che, l’ente di prossimità, tiene a far conoscere ai romani. “Entro un paio di giorni, finiremo di attrezzare ed apriremo al pubblico anche le due spiagge destinate agli utenti con i propri animali a quattro zampe” ha chiarito Falconi “e, come promesso saranno due” una a Castel Porziano e l’altra ad Ostia ponente.