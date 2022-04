Spiagge per cani ad Ostia: il municipio cambia tutto

La stagione balneare 2022 riserva delle sorprese per i romani che vogliono recarsi al mare con il proprio fidato amico a quattro zampe.

L'ex Happy Surf non è confermata

Sulla rete ha sfiorato le novecento firme la sottoscrizione lanciata da chi chiedeva di “salvare la spiaggia dei cani” ad Ostia. Era “totalmente gratuita” e vi si poteva accedere, fatta una tessera, usufruendo di “bagni e docce per umani e non” si legge nella petizione. Con tanto di “passerelle di legno” e servizi. Quella spiaggia, che si trova nel tratto finale del lungomare Duca degli Abruzzi, vicino al porto turistico, non è stata confermata.

La scelta del municipio

“Abbiamo deciso di puntare sul cancello zero di Castelporziano” ha fatto sapere Antonio Caliendo, l’assessore municipale al turismo ed alle attività produttive. La spiaggia che era vicino al porto era stata messa a bando insieme alle altre spiagge libere. Il bando è andato deserto ed ora stiamo valutando la possibilità di individuarne un’altra, attrezzata, nel tratto di ponente. Non punteremo però su quella dello scorso anno anche perché si trovava davanti all’unico albergo della zona ed a mio avviso, come sito, non è proprio l’ideale”. I nodi saranno sciolti a breve, “dopo le festività pasquali” fanno sapere dal municipio.

Occhi puntati sull'ordinanza balneare

Una spiaggia libera al cancello zero di Castelporziano e forse un’altra sull’arenile di ponente. Ma non solo. Perché l’amministrazione, in vista della stagione che sta per partire, sta vagliando anche un’altra possibilità. “Stiamo studiando con i tecnici se, in vista della prossima ordinanza balneare, sia possibile chiedere di consentire l’accesso a tutte le strutture, quindi anche quelle dei privati” ha concluso l’assessore al turismo. Un’opzione che finirebbe per moltiplicare gli spazi dove, i romani, potranno accedere per trascorrere una giornata al mare in compagnia del proprio animale d’affezione.