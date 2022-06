"Sono spariti 50 milioni per riqualificare il lungomare di Ostia"

Dieci chilometri di strade da rifare, tra lungomare Carlo Avegno a via del Lido di Castel Porziano. Parcheggi di scambio da realizzare ad Ostia Centro ed Ostia Cristoforo Colombo. Giardini storici riqualificare con impianti di irrigazione, camminamenti, arredi e piantumazioni. Sono questi alcuni degli interventi per cui erano stati chiesti fondi al governo.

I fondi spariti

“Quei lavori valevano 50 milioni di euro. Era quella la somma che serviva per realizzarli, con i fondi del PNRR -ha premesso il consigliere M5s Paolo Ferrara – si trattava di opere per la riqualificazione del lungomare, ma quei fondi sono spariti” ha sottolineato il pentastellato .“Da quando si è insediata la nuova amministrazione di questo progetto non si parla più in nessun angolo del Campidoglio, tantomeno nelle commissioni e figuriamoci in Municipio”.

A cosa servivano le somme richieste

I fondi erano richiesti, si legge tra le carte inviate dall’allora presidente Di Pillo, per “il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente sul lungomare di Roma, in una linea di costa di 10 km. Sul tratto interessato è già presente una pista ciclabile per incentivare la green mobility”. Pertanto “l’obiettivo primario” era quello di “ottimizzare la pista ciclabile esistente e realizzare un’area prevalentemente pedonale, con spazi ludici e sportivi”. Interventi che avrebbero finito con l’implementare l’accessibilità, la sicurezza e la funzionalità dei luoghi pubblici”lungo l’intero lungomare.

Un nuovo assetto per il lugomare

I vari interventi, indicati dal municipio X e fatti propri dall’amministrazione comunale, erano stati richiesti nell’ambito delle risorse del Programma nazionale di riforme. Stando alle carte allegate alla proposta, l’intervento avrebbe riguardato “principalmente la creazione di un nuovo assetto viario del lungomare” con “l’eliminazione dello spartitraffico centrale, l’allargamento della sede viaria interna, la modifica della viabilità del lungomare e la creazione di una vasta isola ciclopedonale”.

Un cronoprogramma disatteso

“Non erano progetti, ma schede tecniche a cui avevamo però avevamo attribuito la massima priorità. I progetti sarebbero dovuti arrivare con uno step successivo. Solo che – ha spiegato Ferrara – questo passaggio ulteriore non c’è mai stato”. E le richieste sono rimaste sulla carta. Il cronoprogramma preventivato, si legge sempre nelle carte firmate dall’allora presidente De Pillo, prevedeva “48 mesi” così suddivisi: “6 mesi per la redazione del progetto esecutivo e l’approvazione in conferenza dei servizi; 8 mesi per l’espletamento e l’aggiudicazione delle gare d’appalto; 30 mesi per la realizzazione delle opere”. Ad oggi, segnalano i pentastellati, è tutto fermo. “Porteremo la questione in assemblea capitolina – ha promesso il consigliere Ferrara –Perché vogliamo ribadire l’importanza che queste opere hanno per il lungomare di Roma. Contiamo che, su questo aspetto, possa registrarsi la massima convergenza”.