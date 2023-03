Roma Capitale dello skate: oltre al Colosseo quest'anno tappa mondiale anche ad Ostia

Il monumento simbolo dell’Antica Roma ed il mare. Quest’anno, per gli appassionati dello skateboard, la città eterna mette a disposizione i gioielli che la rendono unica. Lo fa raddoppiando gli appuntamenti del Worldtour che per la prima volta, oltre alla vetrina del Colosseo, potrà contare anche sulle ricchezze che può mettere a disposizione Ostia.

La Capitale dello skate

“Roma è sempre più capitale internazionale dello skateboard” ha dichiarato l’assessore allo sport Alessandro Onorato, annunciando i prossimi appuntamenti mondiali che contribuiranno a consacrare il rapporto tra la Capitale ed il mondo dello skate. Il presidente della federazione internazionale World Skate ha confermato che è in calendario per il ottobre prossimo la prima edizione ad Ostia del WorldTour.

Due appuntamenti mondiali

“E’ un appuntamento che si aggiunge al bis, per il secondo anno consecutivo, della tappa dello ‘street’, che si terrà a fine giugno nella cornice di Colle Oppio di fronte al Colosseo. Sulla pista più suggestiva al mondo, come ha scritto il New York Times, che grazie alla collaborazione con Sport e Salute abbiamo messo a disposizione gratuita degli appassionati che arrivano da ogni parte del mondo per provare la stessa emozione dei loro beniamini”. Al Colosseo un evento, come lo scorso anno, dedicato alla specialità “street”. Ad Ostia spazio alla specialità “park”. Sono “due appuntamenti che valgono entrambi per la qualificazione olimpica e che vedranno in gara i campioni più forti al mondo in uno sport tra i più spettacolari e seguiti dai giovanissimi” ha ricordato Onorato.

Soddisfazione per la notizia è stata espressa anche dai banchi dell’opposizione. La decisione di puntare anche sull’impianto del municipio X, rappresenta “un risultato raggiunto grazie al nostro lavoro ed al sostegno dell'assemblea capitolina, che ha approvato all'unanimità la mozione di cui sono primo firmatario per candidare Roma e Ostia come ospiti dei mondiali di skate” ha sottolineato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara.

La scelta dello skate park di Colle Oppio

L’impianto era stato realizzato durante l’amministrazione Raggi, ma nel 2022 tra la sorpresa generale non era stato scelto per l’esordio del WorldTour. La federazione aveva infatti deciso di puntare sulla vista Colosseo, operazione che ha consentito di riqualificare il parco della Polveriera, a Colle Oppio, dove fino alla primavera scorsa era presente un piccolo, malmesso ed inutilizzato skate park. Operazione riuscita al punto tale da attirare l'attenzione anche dei media statunitensi dove, lo skateboard, è uno sport estremamente popolare. Quell'iniziativa, rivelatasi un successo, ha fatto da traino anche per rilanciare lo skate park realizzato nel municipio X. Per il 2023 infatti anche Ostia entra nel calendario degli eventi di qualificazione validi per le Olimpiadi di Parigi.

Il valore aggiunto di Ostia

“Voglio ringraziare anche Sabatino Aracu, presidente di World Skate e della Federazione italiana sport rotellistici, il ministero dello sport e l'assessore capitolino Alessandro Onorato, perché senza di loro – ha ammesso il consigliere Ferrara - tutto questo non sarebbe stato possibile”.Ostia torna così ad accogliere un evento sportivo di respiro mondiale, dopo le polemiche che erano seguite alla sua esclusione. Lo farà puntando su “The Spot”, lo skate park di via nostra Signora di Bonaria. Vale a dire “proprio in quei luoghi dove per anni la criminalità ha fatto il bello e cattivo tempo” ha rimarcato Ferrara che ha incensato la scelta dell’appuntamento come “una rivalsa per Ostia ed un segnale forte che le cose sono cambiate”.

Due cartoline di Roma nel mondo dello sport

Si tratta di “due grandi eventi” che, organizzati in collaborazione con il ministero di Andrea Abodi, “saranno due straordinarie cartoline di Roma nel mondo dello sport, dei giovani e del turismo internazionale. Generando importanti ricadute economiche sul turismo, sull’indotto e sull’occupazione della nostra città”. Nel caso di Ostia poi, gli appassionati potranno beneficiare anche delle “ottobrate romane” per alternare il tempo trascorso a guardare i propri beniamini, con quello trascorso sul vicino litorale romano. Un valore aggiunto che, solo una capitale come Roma, può affiancare all’imponenza delle sue antiche vestigia.